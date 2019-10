Recordemos que el oficialismo había conseguido en la Cámara de Diputados de la Nación la firma de un dictamen de mayoría de tres comisiones, pero que el mismo no logró ser tratado en el recinto ya que la oposición no estaba de acuerdo con el mismo y no se logró introducir modificaciones que hubieran permitido conseguir la media sanción de la modificación de la Ley de Semillas.