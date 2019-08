Por último, en el mercado interno el trigo fue el producto con menor volumen operado en la Bolsa de Rosario durante la semana. Con igual cantidad de compradores que la semana anterior, y similar variedad de ofertas también, las negociaciones se concentraron en el segmento disponible con un precio abierto de US$ 200 la tonelada. En el segmento de futuros, el contrato a cosecha Trigo Rosario Diciembre operado en Matba-Rofex ajustó el jueves a US$ 166 la tonelada, perdiendo US$ 1 por tonelada en la semana y ubicándose unos US$ 3 por tonelada por encima de las ofertas abiertas por el cereal a cosecha en el Mercado Físico de Granos de la BCR.