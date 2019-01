Chiesa se lamentó por cómo cambió el panorama de la campaña agrícola donde "venía viento en popa por el desarrollo y las inversiones" y expresó críticas para los funcionarios de Agroindustria: "Volvemos a lo mismo de siempre, a los canales para desagotar el agua que no se hicieron, a la gente que tira basura en los canales existentes, hay canales clandestinos que no es otra cosa que la inutilidad del gobierno de no hacer otra cosa y del productor que plantea el sálvese quien pueda. Esto lleva a que sea un mar de agua que no tiene donde escurrir".