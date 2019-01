"Allí es donde se pone en valor el esfuerzo hecho en mantener fuerte la barrera sanitaria para el área de Patagonia y que no sea permeable a diferentes enfermedades. Los requisitos chinos son exigentes en cuanto a las plantas de empaque, al tratamiento y calidad del fruto, y también de la cosecha. Así es que los mercados de alta exigencia están dispuestos a pagar un buen valor por la fruta de alta calidad. Las cerezas que producimos en Chubut están presentes en más de 17 mercados, y sin duda no habrá dificultad para conquistar el mercado chino", expresó Alonso.



Según el funcionario chubutense, más allá de haberse completado todos los

trámites tanto aduaneros como sanitarios con el gobierno chino, aún se

desconocen algunos números que hacen a la comercialización. "No tenemos

claro aún cuáles serán los derechos de exportación y los costos que pagará la

cereza argentina. Sin embargo, sí sabemos inicialmente que el precio en el

mercado chino será entre un 20% y 30% por arriba del que se abona en otros mercados", dijo el ministro.