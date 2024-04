A fuerza de bonificaciones, en abril se recuperaron las ventas de 0 km con una suba de 27%

El acumulado de ventas de los primeros cuatro meses del año muestra que se patentaron 117.492 unidades cuando en 2023 habían sido 155.069 vehículos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal como se esperaba al monitorear los números parciales semana a semana, la venta de autos cero kilómetro tuvo en abril el repunte que la industria automotriz esperaba a partir de adoptar distintas estrategias para motivar el regreso de los compradores a la red de concesionarias. Según comunicó la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) este martes, en el cuarto mes del año se vendieron 32.710 unidades entre automotores y utilitarios livianos, un número muy superior a los 25.294 de marzo, que habían representado una baja del 36.6% interanual de tal magnitud que encendió todas las alarmas en los fabricantes.

Según las cifras del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa), la recuperación representa una mejora del 26,7% respecto a marzo, aunque en la comparación con el mes de abril de 2023, todavía los números son negativos, ya que equivalen a un 5,9% menos. De todos modos, con la recuperación de las operaciones, se revirtió la tendencia y lo que era un acumulado del año un 30,2% más bajo que en 2023, con cuatro meses computados se ha reducido a un 24,4% negativo.

Para que esta recuperación fuera posible, desde la segunda quincena de marzo, muchas marcas comenzaron a implementar una cantidad de acciones de incentivo que fueron desde las bonificaciones de las fábricas a los concesionarios, hasta la reaparición de las líneas de crédito a tasa 0% de interés para determinados modelos, cantidad de cuotas o montos máximos. En el medio, los concesionarios también comenzaron a ofrecer autos con descuentos o beneficios como patentamiento o seguro pago por un año sin cargo, algo que ya había empezado a ocurrir en febrero pero se vio reforzado fuertemente en abril para ganar clientes.

Aunque febrero fue mejor que enero, los números de abril muestran finalmente un escenario positivo que se acerca por primera vez en el año a los valores de 2023

En números concretos, la evolución del año mostró que en enero se habían vendido un 33,1% menos de autos que en el primer mes de 2023, en febrero esa cifra había mejorado para quedar con un saldo negativo de 18,7% pero en marzo volvió a caer hasta un 36,6% menos. El acumulado de ventas de los primeros cuatro meses del año muestra que se patentaron 117.492 unidades cuando en 2023 habían sido 155.069 vehículos.

“Estamos dejando atrás meses difíciles y es para destacar que fueron sin despidos ni cierres de concesionarias, y se empiezan a observar mejores indicadores que esperemos se consoliden. Nos estamos juntando con los bancos y también con el Gobierno para recuperar el financiamiento, hoy lo que falta es el cliente y tenemos que generarle incentivos y facilidades para que vuelva. Hay factores claves, como el financiamiento, un sinceramiento de la economía, aumento de salarios, baja de la inflación y medidas de estímulo por parte del Estado, como la eliminación del CETA, para usados, y de aranceles para 0Km, que nos indican que vamos a un mercado de crecimiento, y los números de abril ya lo empiezan a demostrar. De esta coyuntura no se sale de golpe, será gradual y el sector ya empezó a transitar esa recuperación”, dijo Sebastián Beato, Presidente de ACARA.

La fuerte inyección de tres modelos importados de Brasil como el Yaris, Corolla y Corolla Cross, pusieron a Toyota al frente por amplio margen sobre el resto

En la discriminación por marcas, Toyota volvió a romper moldes y vendió 7.608 autos entre todos sus modelos, lo que implica quedarse con un 24,5% del mercado, y prácticamente duplicó los autos vendidos por su más próximo seguidor, Volkswagen, que entregó 4.133 unidades con el 13,3% de participación del mercado. Fiat fue tercera con 3.942 y un 12,7%, Peugeot fue cuarta con 2.874 y un 9,3%, mientras que Ford quedó en quinto puesto con 2.564 que representan un 8,3% del total del mercado. Sorprendentemente, Chevrolet superó a Renault para ser sexto, mientras que Nissan, Citroën y Jeep completaron las diez marcas con mayores ventas del mes.

En el acumulado del año, el liderazgo de Toyota es incontestable, ya que se han quedado con el 20,6% del mercado gracias a sus 22.939 unidades. Volkswagen se mantiene segundo por muy poco margen sobre Fiat, mientras que Peugeot, Renault y Ford están muy cercanos entre sí pelando el cuarto puesto.

Las sorpresas, sin embargo, llegaron en el análisis por modelos. El Fiat Cronos no sólo ya no es el líder absoluto que fue durante casi todos los meses desde 2020 a 2023, sino que fue superado por dos autos que son directa competencia, para quedar tercero. Si bien recuperó ventas en los últimos días del mes, cuando las marcas suelen “acelerar” operaciones para cerrar en una buena posición respecto a la competencia, hasta una semana antes del cierre, no estaba entre los cinco modelos más vendidos.

El Peugeot 208 fue el vencedor del mes haciando posta entre productos de Stellantis con el Fiat Cronos, que sin embargo quedó tercero superado por Toyota Yaris

Sus grandes competidores son su “primo” de Stellantis, el Peugeot 208, y el brasileño Toyota Yaris, que más allá de ser el auto más barato del mercado, tiene una fuerte decisión de Toyota Argentina de salir a buscar el liderazgo entre los autos de acceso. Hasta un día antes del cierre, la pick-up Toyota estaba en tercer puesto absoluto, dejando al Cronos en cuarto puesto entre todos los modelos combinados de vehículos. Con el “reprise” del Fiat en el último día de operaciones, las dos camionetas más vendidas quedaron juntas, ya que en quinto lugar absoluto quedó la Ford Ranger que vendió 282 unidades menos que la Hulix en abril.

En cambio fue sorpresiva la caída de la Volkswagen Amarok, que si bien es tercera en la categoría de camionetas medianas, ocupó el noveno puesto en la tabla general. Delante suyo quedaron el Toyota Corolla octavo y peleando entre sí por quedarse con el mejor número de ventas en SUV, el Corolla Cross y el Chevrolet Tracker fueron sexto y séptimo con menos de 200 unidades de diferencia. Los diez modelos más vendidos se completaron con el Volkswagen Polo, que al subir dejó afuera del Top Ten al Jeep Renegade y al Volkswagen Taos, que cayó al cuarto puesto entre los SUV.