Freno para Tesla: por qué cayeron las ventas de la empresa de Elon Musk en el primer trimestre 2024

Luego de ser la sorpresa de 2023, Tesla enfrenta este año el desafío de una retracción de ventas de autos eléctricos y de una fuerte competencia de BYD

Diez años atrás hubiera sido imposible imaginar siquiera que la referencia que tomaría la industria automotriz mundial para evaluar la evolución del mercado sería Tesla. Sin embargo, desde que el SUV norteamericano Tesla Model Y se convirtió en el modelo más vendido del mundo en 2023, es inevitable que las miradas se posen sobre la marca de autos eléctricos de Elon Musk para tomarla de parámetro.

Desde hace varios meses, el mundo automotriz viene percibiendo por distintos indicadores que la venta de vehículos 100% eléctricos se está ralentizando. Sigue creciendo, es cierto, pero no al mismo ritmo que lo hizo en los últimos dos años. Ahora, con la publicación de los números de ventas mundiales de Tesla referidos al primer trimestre de 2024, posiblemente se tenga una muestra mucho más apreciable y tangible, precisamente por ser global y no estar atada a una variable estacional o geopolítica como las anteriores. La caída no es de Tesla, sino de la movilidad eléctrica en general.

El dato es que entre enero y marzo de 2024, la marca norteamericana produjo 433.371 unidades entre todos sus modelos, aunque principalmente Model 3 y Model Y. Sin embargo, las entregas fueron 386.810, lo que dejó un remanente de 46.561 autos parados en los playones de sus cinco fábricas distribuidas en Estados Unidos, Alemania y China.

Tesla fabricó un 22% más de autos de los que vendió en el primer trimestre de 2024. Eso fue debido a una baja en las ventas de autos eléctricos en general, que afecta a la marca americana en especial. REUTERS/Aly Song

Pero ese dato no representaría una tendencia de retracción del mercado de autos eléctricos, sin la comparación con la única marca que le hizo sombra el año pasado a Tesla, la china BYD, que incluso los había superado en el cuatro trimestre de 2023 con 526.400 contra 484.500 de los de Musk. En el primer trimestre 2024, BYD registró 300.114 ventas globales, lo que representa un 22% menos que Tesla. La comparación con el primer trimestre 2023 no es válida para los chinos, porque su expansión mundial era aún incipiente, lo que les da un 13% positivo incluso con 300.000 unidades actuales. Sin embargo, Tesla cayó un 8% respecto a los números de enero a marzo de 2023.

En estos días se publicó también el informe de Car Industry Analysis, en el que se puede apreciar claramente la diferencia de volumen de ventas mundiales de los autos eléctricos en el total de vehículos de todas las tecnologías. En esa tabla, Toyota fue la marca que más automóviles entregó a clientes en todo el mundo en 2023 con 9.483.137 unidades, seguida por Volkswagen con 5.276.200, Ford y sus 4.246.000, Hyundai con 3.993.179 y Honda con 3.854.000 automóviles.

La china BYD, que además de eléctricos tiene una gran oferta de híbridos e híbridos enchufables, entró al Top 10 al quedar en novena posición con 2.885.066, mientras que Tesla, que como se sabe fabrica únicamente autos 100% eléctricos, cerró el 2023 con 1.808.581 autos y ocupa el 15° puesto absoluto.

Hay algunas explicaciones que se ensayaron en torno a la baja de Tesla, aunque ninguna parece lo suficientemente sólida, y que deberán confirmarse en el transcurso del año con las mediciones parciales de trimestres por venir. El rediseño del Model 3, ya lanzado en Europa e inminente en Estados Unidos es uno de ellos, y quizás el que tenga más sentido, ya que ante la compra de un auto nuevo, es normal que se demore la fecha hasta tener disponibilidad de la versión actualizada que está por llegar. Los otros dos motivos fueron el conflicto en el Mar Rojo y el consecuente bloqueo del Canal de Suez, y un incendio en la Gigafactoría de Berlín, pero ambos parecen tener impacto menor en la entrega de unidades.

El BYD Seal es uno de los modelos emblemáticos de la competencia que representa la marca china para Tesla, ya que compite directamente con los Model 3 y Model X. REUTERS/Issei Kato

Lo que sí está ocurriendo es que más países han empezado el proceso de retirar las ayudas o subvenciones a los autos eléctricos, que fue una de las más valiosas herramientas para promover el cambio de autos térmicos a los de batería. Alemania fue uno de los más significativos por su influencia en la compra de esta tecnología y fue una de las que ya inició el retiro de esas ayudas a los consumidores.

Paralelamente, el precio de los autos eléctricos continúa siendo alto para los bolsillos promedio. Eso genera que luego de dos momentos perfectamente identificables para la venta de este tipo de vehículos, como fueron la irrupción inicial de la tecnología primero y el que generó el impulso de los gobiernos después, ahora se haya llegado a un punto en el que las ventas se frenan progresivamente. Esto ocurre en parte por el precio, pero también porque las tasas de interés no están tan bajas como un año atrás en muchos países desarrollados.

Para muchos analistas, este no parece ser un problema de Tesla, pero sí tal vez un problema que los afecte más que a otros fabricantes del mundo, porque la apuesta de Elon Musk están 100% puestas en la electrificación total y no en otras tecnologías como la de los autos híbridos. La última vez que cayeron las ventas de Tesla fue en el segundo trimestre del año 2020, cuando el escenario mundial del COVID-19 obligó a cerrar las fábricas. Hasta ese momento y después de él, Tesla mejoró siempre sus cifras respecto al año anterior. Así, lo que pudo ser su gran estandarte como el pionero y principal fabricante de autos eléctricos, puede también ser su peor cualidad frente al escenario futuro.

Tesla está apostando fuertemente a su modelo accesible de menos de 25.000 dólares que se empezará a probar este año y se comenzará a vender en 2025. Precisamente fue el propio Musk quien este año adelantó que su próxima ola de crecimiento no llegará hasta finales de 2025, gracias a este proyecto de auto nuevo de bajo costo.