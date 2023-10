Cuenta regresiva para la mayor muestra de autos clásicos de Sudamérica en la Argentina

Más allá de la exposición, cada año se premian los mejores vehículos que participan de Autoclasica

Pasaron más de 20 años y el efecto es multiplicador. Autoclásica ya es mucho más que una exposición en la que se exhiben joyas mecánicas de otros tiempos; se convirtió en una cita que con cada edición capta la atención de más espectadores, atraídos por la historia del automóvil y la motocicleta. La semana próxima, entre el jueves 12 y el lunes 16, se volverán a abrir las puertas de los jardines del hipódromo de San Isidro para la realización de la 21 exposición en la que se exhibirán más de 1.100 vehículos.

“Autoclásica nació como un lugar en el que la gente pudiera aprender acerca del mundo de los autos clásicos. Pero terminó convirtiéndose en algo mucho más grande porque los dueños de estas joyas mecánicas, al ver lo que generaba en los espectadores, se entusiasmaron también año tras año, y empezaron a prestar sus vehículos para el evento”, le dijo a Infobae Ricardo Battisti, presidente del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina.

Ricardo Battisti, Presidente del Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, entidad que organizó las 20 ediciones de Autoclasica hasta el momento, junto al Torino número 1 de las 84 horas de Nürburgring

“Esta es la única oportunidad para que las personas aprecien autos que de otro modo jamás podría ver. Hay autos de 1912, por poner un ejemplo, que sólo se pueden ver aquí, no hay un lugar donde ir a apreciarlos, porque sus dueños no los tienen en un museo sino en sus garages. Y lo más curioso que ha pasado en las últimas ediciones es que en cada edición nos proponen incorporar nuevas categorías como la de monopostos, que antes no teníamos. Es un fenómeno verdaderamente increíble el que se ha producido con el paso del tiempo”, completó el organizador.

La presentación oficial de esta edición 2023 de Autoclásica se realizó este viernes al mediodía en La Biela, el conocido restaurant que ha servido como punto de encuentro de los “fierreros” argentinos durante décadas. En las veredas del barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, llamó la atención del público y, en particular, de muchos turistas extranjeros, la presencia de un auto emblemático como el Torino 380W número 1, una de las tres unidades que corrió la Maratón de la ruta de 1969, más conocida como las 84 horas de Nürburgring.

El auto argentino que corrió en Alemania en 1969 conserva la pintura original, que muestra las huellas del paso del tiempo pero no se ha restaurado

“Las historias de los autos como este Torino son la esencia de nuestro evento. Porque es el auto original, no es una réplica, y su dueño lo ha mantenido tal como un auto debe estar con el paso del tiempo. Durante todo el día ha pasado gente, se han sacado fotos y han preguntado por él como una verdadera atracción. Pasaron 54 años y la huella que dejó sigue ahí”, dijo Battisti.

Este Torino ya estuvo en Autoclásica en otras oportunidades, incluso acompañado de los otros dos autos originales que corrieron en Nürburgring y que tenían los números 2 y 3. Pero lo que más llama la atención al verlo es que se ha conservado en todos sus detalles, como la luz del techo y el panel de herramientas que estaban en el lugar original del respaldo del asiento trasero. Fue hallado por un coleccionista llamado Daniel Van Lierde, quien se encargó de restaurarlo tras asegurarse que era el auto original que habían tripulado Rubén Luís Di Palma, Carmelo Galbato y Oscar “Cacho” Fangio.

Lo que hace especial la exposición de Autoclasica son las historias. Esos mismos autos, al regresar de Alemania, estuvieron exhibidos en los concesionarios IKA Renault para que el público pudiera disfrutarlos

Pero ese auto, al igual que los otros dos que compitieron en Alemania, además de quedar en el recuerdo popular por la hazaña que lograron de dominar más del 80% de la competencia, participó de un homenaje muy especial a su regreso al país, ya que IKA Renault decidió exhibirlos en distintos concesionarios oficiales de la marca para que el público tomara contacto en ellos. Ese es el espíritu que rescata Autoclásica. Los autos han sido parte de la vida de las personas y suelen quedar asociados a momentos especiales. Verlos en una exposición de tamaña magnitud, efectivamente se convierte en un acto emotivo para miles de visitantes.

“Este año tenemos muchos aniversarios. Están los 120 años de Ford, 110 años de Aston Martin, es el centenario de las 24 horas de Le Mans, se cumplen 75 años de Porsche, 70 del Chevrolet Corvette, 60 de Lamborghini, un montón de eventos importantes que tendrán su espacio en Autoclásica en los que mostraremos autos de esas marcas de distintos años”, comentó Battisti.

La elagancia y el valor de los autos clásicos más exclusivos es una de las características que hacen de Autoclásica el evento más importante de su tipo en Sudamérica

Una de las novedades será la presencia de pilotos de distintas épocas que estarán participando de distintas actividades en la exposición. Pero sólo será el primer paso, porque para la edición de 2024, los organizadores tienen la intención de invitar algunos pilotos internacionales. “La idea es que el año que viene podamos traer algunos pilotos de Fórmula 1 de los años 70 y los años 80 para que den charlas en la exposición”, dijo el Presidente de la entidad organizadora.

Los horarios de Autoclásica para los cinco días de actividades son de 10 a 18 horas, con acceso peatonal exclusivamente por la esquina de Av. Santa Fe y Márquez y con acceso peatonal y estacionamiento por Av. Santa Fe y Av. de la Unidad Nacional, en San Isidro.