Rozando los puentes: así lograron sacar un lujoso yate de un astillero en Países Bajos

El yate bajo el puente

Que un alto camión no pase por un puente es algo que puede suceder. Pero no todos los días uno puede ver un superyate de 80 metros apretándose debajo de un puente con solo unas pocas pulgadas de espacio libre. Así que no es de extrañar que la vista de este gigantesco barco de Heesen abriéndose paso a través de los estrechos canales de los Países Bajos atrajera a una gran multitud.

El viaje inaugural de Galactica, anteriormente conocido como Proyecto Cosmos, tuvo lugar a principios de este mes, con dolorosa precisión, y un fotógrafo estuvo presente para capturar el viaje.

En una serie de imágenes increíbles, se ve al superyate siendo cuidadosamente transportado desde el astillero Heesen en la ciudad de Oss, en el sur de los Países Bajos, hasta el puerto de Harlingen, en el Mar del Norte, donde se someterá a pruebas en el mar y equipamiento.

Durante la operación, que tomó alrededor de cuatro a cinco días, la embarcación fue tirada y empujada por expertos remolcadores a través de estrechas esclusas y debajo de al menos seis puentes. El tiempo es muy importante. Heesen tuvo que esperar un “día tranquilo sin viento” antes de intentar pasar la embarcación a través de una estrecha esclusa en Macharen con solo 15 centímetros de espacio libre a cada lado.

En otra etapa, los niveles del agua eran demasiado altos para permitir que Galactica pasara por debajo de un puente a lo largo del río Maas, lo que provocó una breve pausa mientras la tripulación esperaba que los niveles descendieran lo suficiente como para pasar por debajo.

Durante la operación, que tomó alrededor de cuatro a cinco días, la embarcación fue tirada y empujada por expertos remolcadores a través de estrechas esclusas y debajo de al menos seis puentes

“Este es un procedimiento estándar con yates de lujo de este tamaño cuando se trata de cruceros por el interior”, dice un portavoz de Heesen. “Esperar a que baje la marea es simplemente ‘lo de siempre’”.

Una operación tan complicada y crucial requiere al menos tres o cuatro meses de preparación con varios permisos y certificados necesarios por adelantado, según el equipo de Heesen. Afortunadamente, el astillero cuenta con más de 40 años de experiencia a los que recurrir cuando se trata de maniobrar sus embarcaciones desde Oss hasta el Mar del Norte.

De hecho, la ubicación del astillero ha ayudado a dar forma a muchos de sus innovadores yates, ya que los diseñadores deben tener en cuenta que cada embarcación construida aquí deberá transportarse de la misma manera. “Construir superyates grandes y complejos es emocionante, tanto desde la perspectiva de la ingeniería como de la construcción”, dijo Arthur Brouwer, CEO de Heesen, en un comunicado.

Galactica está equipado con un club de playa, así como con un helipuerto que se transforma en un cine. Llegó a Harlingen a salvo el 12 de enero y está programado para comenzar las pruebas en el mar en breve. Descrito como el yate de aluminio más largo y rápido del mundo, se entregará en abril, el mismo mes en que Heesen está programado para entregar el Proyecto Aura de 50 metros.

Galactica es el yate de aluminio más largo y rápido del mundo

“Nos ha conmovido la cantidad de gente que se reunió en las orillas del río, en los puentes aplaudiendo cuando ella pasaba, y la multitud que se reunió para darle la bienvenida en Harlingen”.

Heesen no es el único astillero holandés que transporta sus yates a través de los estrechos canales y ríos de los Países Bajos. En abril pasado, el Proyecto 817 de Feadship fue capturado en cámara mientras se trasladaba desde las instalaciones del astillero en el interior de la isla Kaag hasta el Mar del Norte en Rotterdam.

SEGUIR LEYENDO: