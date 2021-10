La historia de la otra flecha de plata que se perdió en la guerra

Auto Unión nació como una necesidad ante la gran crísis económica de la década del 30. La fusión de cuatro empresas motivó el logo de los cuatro anillos que hoy identifican a Audi

DKW podría significar varias cosas como Dampf Kraft Wagen (Vehículos a Vapor), Das Kleine Wunder (La Pequeña Maravilla), o Des Knaben Wunsch (Deseo de Niño. Y hay quienes sostienen esos significados para la sigla, pero el más conocido, y aparentemente el más cercano a la realidad es Deutsche Kraftfahrzeug Werke (Empresa Alemana de Automóviles).

Hace 115 años empezó la historia de DKW en Zschopau, en el sudeste alemán, y eso quizás marcó su destino. Y lo hizo como fábrica de maquinarias, después como fábrica de motores de vapor, y finalmente, siempre en los años de la Primera Guerra Mundial, como fábrica de pequeños motores para autos de juguete para los niños. Por eso va aquello de las múltiples interpretaciones de la sigla.

Para 1921, hace exactamente 100 años, fue cuando DKW creo el primer vehículo para trasladarse urbanamente. Era una bicicleta a motor, un pequeño motor hay que decir, porque tenía apenas 2,25 CV y su éxito los llevo a fabricar la primera motocicleta.

El primer DKW fue un auto revolucionario con motor de dos tiempos y tracción delantera. Un precursor

La moto de DKW fue la más vendida del mundo por los siguientes años, y eso los animó a planear su primer automóvil. Fue en 1927, el vehículo tenía un motor de dos tiempos de 600 cm3 de 15 CV. Pero la gran novedad era que se trataba del primer auto de serie de tracción delantera.

En junio de 1932, en medio de una de las más grandes crisis de las economías mundiales, que empezó en EE.UU. pero afectó a todos los países desarrollados y fue conocida como la Gran Depresión, en Alemania, la cifra de desempleo alcanzó a seis millones de trabajadores, con una industria automotriz en serios problemas financieros.

La Segunda Guerra Mundial interrumpió la fabricación de los autos de uso particular. Para cuando regresó la normalidad, los rusos habían desmantelado la fábrica y Auto Unión ya no existía

La única opción que tuvieron muchos fabricantes pequeños, fue la fusión, y así nació Auto Union AG, como la empresa que permitió sobrevivir juntos a Wanderer, Horch, Audi y justamente la DKW.

Esta nueva empresa unió todos los adelantos tecnológicos de las cuatro partes que la conformaban, y por eso su logotipo fueron cuatro anillos entrelazados, los mismos que hoy, son la imagen de Audi.

No pasó mucho tiempo para que naciera el Auto Unión de Fórmula 1, que, para ser riguroso con la verdad, no era F1 porque en 1934 el Campeonato Mundial de F1 aún no existía, sino que eran autos especiales, y se los conocía como autos Grand Prix.

Los autos de Gran Prix fueron una demostración de innovación. Ferdinand Porsche diseñó los Auto Unión Type A, B, C y D con el motor central trasero y vencieron a los Mercedes. Fueron "la otra Flecha de Plata"

Ese Auto Unión era una verdadera máquina de avanzada. Tenía un motor 16 cilindros central trasero, con el tanque de combustible entre el piloto y el impulsor. Si no fuera 1934, podría decirse que es un típico Fórmula 1, cuando en realidad fue un precursor como concepto, porque cuando en 1950 empezó el Mundial de conductores, los autos de F1 tenían motor delantero y el piloto estaba en la cola. Un detalle importante. La creación fue responsabilidad de un ingeniero alemán que escribió muchas páginas de la historia del automóvil: Ferdinand Porsche. El Auto Unión de Grand Prix fue verdaderamente un adelantado por muchos años.

Y las cifras lo afirmaban como tal. Gracias a la aerodinámica que permitía esa disposición del motor, en 1937 fue el primer auto en superar los 400 km/h, y en 1939, el DKW F9, la evolución de ese modelo, tenía un coeficiente de aerodinámica de 0,34 cx. Una locura para los años 40. El primero fue el Auto Unión Type A, luego vendrían el B y C, todos con motores sobrealimentados de 16 cilindros. Finalmente se hace el Type D con un motor de 12 cilindros.

El Auto Union Type D que se pudo recuperar, luce inmaculado en el museo de Audi en Ingolstadt

Bernd Rosemeyer, Tazio Nuvolari y Hans Struck defienden a Auto Unión contra los Mercedes Benz de Rudolf Caracciola, Manfred von Brauchitsch y Hermann Lang. Y los vencen. Los autos alemanes, tanto los de una marca como los de sus competidores, se conocen como las Flechas de Plata, por su color que en realidad obedece al color chapa, porque para hacerlos más eficientes y livianos, se les sacó tanto peso que se cambió el color alemán, que era blanco, por el plateado, que en realidad era el color de la chapa sin pintura.

Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y entre 1940 y 1945, la fabricación de automóviles civiles se interrumpió por completo en Alemania. Solo se hacían vehículos militares. Y cuando terminó la Guerra, las fuerzas soviéticas se quedaron con todo lo que estaba en su parte de Alemania y Auto Unión se vio desmantelada.

Tras la reconstrucción de la fábrica, Auto Unión Gmbh emplazó su planta en Ingolstadt, donde hoy es Audi

Tuvieron que pasar 4 años para que, en 1949, en Ingolstadt, Alemania occidental, comenzara la reconstrucción de la marca. Ahora se llamaba Auto Unión Gmbh y produciría autos basados en el DKW, es decir de dos tiempos y tracción delantera.

El DKW tenía ahora 23 CV con su motor de 680 cm3 y una velocidad final de 100 km/h. Se lo conoció como “Maisterklasse” F89 p, y su fisonomía se mantuvo casi inalterable a lo largo de su extensa vida.

Lo que sí cambió fue su mecánica, porque en 1954 apareció el “Sonderklasse” que tenía tres cilindros, esos que le dieron un sonido único y característico al DKW, y ahora era un motor de 1.000 cm3. Lo llamaron el 3=6, porque decían que tenía tres cilindros, pero parecía que eran seis.

El “Sonderklasse”, conocido como 3=6, fue tan eficiente como un auto con motor 6 cilindros. Fue el último modelo DKW de dos tiempos

El motor tenía solo 7 piezas móviles, lo que le daba poco coeficiente de fricción y eso generaba un desempeño muy superior al razonable para su cilindrada. Además, el motor tenía un sistema de refrigeración por termofusión, que prescindía de utilizar bomba de agua. Una verdadera revolución que tentó a Daimler-Benz a adquirir la empresa en 1958, aunque apenas seis años después se desprendió de ella y fue vendida a Volkswagen.

Con el nuevo dueño, pronto quedó atrás el motor de dos tiempos. Volkswagen también compró NSU y creó Audi NSU Auto Unión AG. Así nació el último DKW, que ya tuvo motor de cuatro tiempos y también de cuatro cilindros. Era el modelo 102, que salió a la producción en 1965, apenas un año después de ser parte del grupo VW, y se llamó Audi DKW F 102.

En 1960, cuando todavía Auto Unión no era parte de Volkswagen, se instaló una segunda fábrica para producir los DKW fuera de Alemania. Se instaló en Argentina, en la provincia de Santa Fe. La sociedad germano-argentina se llamó IASFSA (Industrias Automotriz de Santa Fe SA) y entre 1960 y 1969, fabricaron 21.797 unidades del modelo DKW Auto Unión 1000 de cuatro puertas, pero también una rural de 2 puertas. Pero esa es otra gran historia para contar en otro momento.

El último modelo que tuvo denominación DKW fue el F 102, aunque se llamó Audi. Volkswagen quería renovar la imagen de Auto Unión, muy asociada a los tiempos de Hitler

Pero en Alemania, una vez que terminó la Guerra y Auto Unión volvió a empezar de cero, solo había quedado un ejemplar del Type C muy dañado por un bombardeo, y de aquella gloria de los años 30, no había rastro alguno. Las fuerzas rusas habían desarmado los pocos autos de Gran Prix que habían confiscado tras la caída de Hitler, con la finalidad de investigar su desarrollo técnico.

Entonces apareció un coleccionista norteamericano llamado Paul Karassik, quién a mediados de los años 70 viajó a Rusia y Ucrania en busca de todo el material que pudiera conseguir. No había autos, sino partes. Y las fue juntando a lo largo de una década.

En 1991, con ayuda de ingenieros de Audi, Karassik emprende la reconstrucción. Tenía piezas para dos autos. Pero no tenía carrocerías, así que ese era un proyecto de réplica que no tenía alternativa. La mecánica si, permitía reconstruir un Type D de 1938 con un solo compresor y otro de 1939 con doble turbo.

En 1994, los dos autos reconstruidos en EE.UU. corrieron una carrera de clásicos en Nürburgring. Ambos autos, unos años después, fueron comprados por Audi y son parte de su colección y museo

Los autos están listos y participan en una carrera de clásicos en Nürburgring en 1994 y deja un auto a préstamo para que Audi lo exhiba. En 1994, Audi decide hacerle una oferta y comprar el auto. Karassik había vendido a un coleccionista el otro auto, y es adquirido por Audi también en 2012. Ambos Auto Unión Type D son ahora parte de la colección que se exhibe en el museo de Ingolstadt, donde nunca debieron estar ausentes.

