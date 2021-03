Estos son los ganadores de cada categoría en el Women´s World Car Of The Year

Hay jurados de los cinco continentes (WWCOTY)

Las jurados del Women’s World Car of the Year ya eligieron a los mejores vehículos de cada categoría. Nueve automóviles en total que representan cada uno de ellos la excelencia en su segmento, no solo en términos de seguridad, confort y tecnología, sino también en cuanto a su relación calidad/precio.

Este es el undécimo año del WWCOTY, el único jurado en el mundo del automóvil compuesto exclusivamente por mujeres periodistas de la industria. Como en ediciones anteriores, el proceso de votación fue certificado por la auditora independiente Grant Thornton Nueva Zelanda, que lleva realizando el proceso de verificación de los premios desde 2011.

En esta edición, el trabajo de las jurados fue particularmente complicado debido a las medidas de confinamiento y a la consecuente limitación de tiempo para probar los vehículos en cuestión.

El Honda e es uno de los candidatos (Honda)

Tras esta fase, el jurado se enfrentará ahora a la más definitiva y total votación, la que decidirá cuál es el Mejor Auto del Año. Los contendientes serán estos nueve modelos que ya demostraron ser los mejores de su clase. Elegir ahora el que se alzará con el máximo galardón es el desafío al que se enfrenta el WWCOTY, un equipo formado por cincuenta periodistas de la industria automotriz, procedentes de 38 países de los cinco continentes.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conocerá el resultado final.

Uno por uno: los ganadores en cada uno de los segmentos

Vehículo urbano: Peugeot 208

Este modelo se produce en Europa y en Argentina (WWCOTY)

Uno de los últimos modelos lanzados por la marca francesa se caracteriza por un diseño bastante innovador y por la incorporación de la nueva plataforma CMP que incide sobre su longitud, altura y anchura.

En Europa equipa una variante Diésel Blue HDi que eroga unos 100 caballos de fuerza y las opciones nafteras están conformadas por el 3 cilindros de 1.2 litros PureTech con 75, 100 y 130 CV. Además, esta generación suma la alternativa netamente eléctrica denominada e-208 con 136 CV y unas baterías de iones de litio que le permiten una autonomía de 340 kilómetros.

Por su parte, en la región se produce en la planta argentina de El Palomar (Buenos Aires) y se ofrece con dos motorizaciones, ambas nafteras: 1.2 de tres cilindros y 12 válvulas (82 CV) y 1.6 de cuatro cilindros y 16 válvulas (115 CV). Se combina con caja manual de cinco velocidades o automática Tiptronic de seis marchas.

Galardonado como Auto del Año en Europa y Vehículo Regional PIA 2020, el Peugeot 208 se posiciona como unos de los candidatos al premio mayor.

Vehículo familiar: Skoda Octavia

El Skoda Octavia no es muy conocido en la región (WWCOTY)

Este modelo, que nunca llegó a la región de manera oficial, es un vehículo del segmento C producido por el fabricante checo Škoda (pertenece al Grupo Volkswagen). Está disponible en el mercado europeo con tracción delantera o tracción total y se ofrece con carroceria sedán o familiar.

El Octavia comparte elementos estructurales y mecánicos con varios modelos de Volkswagen o Audi y se caracteriza por tener unas dimensiones bastante amplias casi de un segmento superior al que pertenece.

Su gran cantidad de ofertas de carrocerías y versiones en todos los mercados, pusieron al producto checo como una gran opción para toda la familia. Es un éxito en Europa del Este.

Vehículo de lujo: Lexus LC500 Cabrio

El Lexus es uno de los elegidos más bonitos (WWCOTY)

Este deportivo, uno de los modelos más lujos de la firma premium japonesa, tiene una configuración de tipo 2+2, con dos butacas delanteras y dos más pequeñas traseras, sólo aptas para niños.

Según la marca, el nuevo LC 500 Cabrio, un vehículo imponente, elegante y deportivo desde el parabrisas hasta los contornos suavizados de la tapa trasera que aloja la capota, en el que todas y cada una de las líneas fueron trazadas para evocar una respuesta emocional.

La motorización más conocida del modelo es un 5.0 que desarrolla unos 471 caballos de potencia y 540 Nm de torque. Esta unidad se asocia a una tracción trasera y una llamativa caja automática de décima.

Mejor depotivo: Ferrari F8 Spider

Ferrari siempre tiene un modelo entre los seleccionados (WWCOTY)

Este Spider es capaz de entregar los 720 caballos instantáneamente, sin turbo lag y manteniendo el sonido inigualable definido por el característico V8. Para lograr el objetivo de utilizar toda la potencia del vehículo, los ingenieros de Ferrari trabajaron en la integración del rendimiento del motor y la aerodinámica con la última evolución de los sistemas de control.

Mejor SUV Urbano: Peugeot 2008

El 2008 ya está disponible en el mercado europeo (WWCOTY)

La nueva generación toma las líneas exterior de los hermanos más grandes (Peugeot 3008 y 5008) y da un salto de calidad en cuanto a tecnología y confort.

Desarrollado sobre la nueva Plataforma CMP del Grupo PSA, estrena nuevas dimensiones con una largo de 4,30 m y una distancia entre ejes de 2,60 m con el objetivo de mejorar una de las mayores cualidades de la primera generación; el espacio interior. Todas estas medidas también hacen que incremente el volumen de baúl que llega a los 434 litros (anteriormente 355).

En su lanzamiento en el mercado europeo, el 2008 equipó motorizaciones turbonafteras que van desde los 110 hasta los 155 CV y turbodiesel que su potencia oscilan entre 100 y 130 CV. La gran novedad es la versión eléctrica que tiene unos 136 CV y una autonomía de 310 kilómetros.

Mejor SUV Mediano: Land Rover Defender

El Defender está de regreso en el mercado mundial (WWCOTY)

Un SUV que dejó de lado su rusticidad y pasó a ser más coqueto para darle más lugar al confort, sin dejar de lado su estirpe offroad. El nuevo Land Rover Defender cuenta con dos carrocerías: una corta (denominada 90, cuya longitud es 4,32 m) y otra larga (llamada 110, cuya longitud es 4,76 m). El primero de los dos tiene seis plazas y el más grande se puede elegir en configuraciones de cinco, seis o siete plazas con tres filas de asientos.

En cuanto a su mecánica, esta disponible a nivel mundial con dos motores Diésel de 200 y 240 CV y dos nafteros de 300 CV y 400 CV con sistema “Mild Hybrid”. Todos se combinan con una caja automática de 8 marchas y tracción 4×4 con reductora.

El equipamiento de seguridad y confort está al nivel de los modelos más destacados de Land Rover con una gran cantidad de sistemas activos y pasivos para cuidar a los ocupantes y darle una ayuda al conductor.

Mejor SUV Grande: Kia Sorento

El nuevo Sorento toma las nuevas líneas de KIA (WWCOTY)

Un SUV que cambió su diseño exterior, agregó más equipamiento de confort y tecnología, mejoró su espacio interior e incorporó una nueva plataforma que cuenta con sistemas de propulsión híbrida e híbrida enchufable.

La gran novedad para esta generación es que es el primer vehículo de Kia basado en una nueva plataforma especialmente preparada para los modelos SUV. En cuanto a su mecánica, se electrifica por primera vez. La opción híbrida tiene un nuevo sistema de propulsión electrificado “Smartstream”, que combina un motor T-GDi de 1.6 litros con una batería de iones de litio y polímero de 1,49 kWh y un motor eléctrico de 44,2 kW. Con 230 CV de potencia, este sistema combina bajas emisiones de CO2 con un alto nivel de prestaciones. Esta unidad se combina con una caja automática de seis marchas.

También hay una variante híbrida enchufable con el nuevo motor Diésel “Smartstream” de 2.2 litros y 202 CV que está combinada con la caja de ocho velocidades y doble embrague.

Mejor 4x4 – Pickup: Ford F-150

La F-150 es la pickup más importante en la historia de Ford (WWCOTY)

La pickup más grande de Ford sumó más equipamientos de confort y seguridad y un pequeño rediseño exterior.

Esta disponible con el motor 5.0L V8 con auto start/stop y una transmisión automática de diez marchas que cuenta con una capacidad de cambios inteligente diseñada específicamente para el máximo rendimiento y eficiencia. Esta unidad entrega una potencia máxima de 400 CV y un torque de 542 Nm. A su vez, ofrece ocho modos de conducción diferentes: Normal, Remolcar, Sport, Resbaladizo, Ecoselect, Nieve/Arena, Barro, Roca/Trepada.

Al igual que todos los últimos modelos de la marca del óvalo, cuenta con una tecnología y seguridad de altísimo nivel.

Mejor Vehículo Eléctrico: Honda e

Probablemente el Honda e sea el primero de muchos modelos eléctricos de la marca japonesa (WWCOTY)

La última gran novedad de la marca japonesa es este ejemplar que es 100% eléctrico. Tiene una estética que mezcla el diseño retro con lo contemporáneo y un interior minimalista que sigue la tendencia de los autos de cero emisiones.

Este modelo es un pequeño urbano de cuatro plazas que ofrece una autonomía eléctrica de 220 kilómetros en las dos versiones que se comercializan en Europa.

SEGUIR LEYENDO: