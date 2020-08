Rusia acaba de anotarse en esta carrera de las cero emisiones con un modelo planteado para romper, por su precio, primero el mercado europeo y luego expandirse al resto del planeta. El flamante Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset) está desarrollado por la start up Russian Engineering and Manufacturing Company (REMC), cuesta 6.126 dólares y se prevé que su versión definitiva esté lista a fines de este año para salir a la venta.