Esta versión Sport también cuenta con el sistema Grip Control, que permite ajustar electrónicamente el modo de tracción de acuerdo al tipo de terreno. Son cinco ajustes: standard, barro, arena, nieve y con ESP off. A no confundirse, no es un sistema de tracción integral, sino un dispositivo exclusivo de Peugeot que actúa directamente en las ruedas delanteras optimizando la tracción de forma independiente.