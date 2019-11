La histórica pulseada de GM con Ford tuvo un nuevo episodio este año, cuando ambos gigantes se interesaron por la plataforma de pick ups eléctricas creada por la start-up Rivian, pero fue el Óvalo el que tuvo éxito en las conversaciones, tanto que acordó con la joven empresa realizar una inversión de 500 millones de dólares y a cambio aplicar sus avances tecnológicos en los próximos modelos enchufables que lanzará en el mercado. Rivian ya tiene en plaza dos modelos: la camioneta R1T y la SUV R1S. Dos unidades de la mencionada pick up se vieron en los últimos días en la Argentina, acompañando al actor británico Ewan McGregor en una travesía que realiza en moto por toda América, llamada Long Way Up, que arrancó en Ushuaia y concluirá en Los Ángeles.