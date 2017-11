Todo está publicado en un paper que lleva un nombre alegórico: "A Voting-Based System for Ethical Decision Making" (o "un sistema de votación basado en la toma de decisiones éticas"). Iyad Rahwan, coautor de la investigación y profesor del célebre MIT Media Lab, dijo: "La mayoría de las personas quieren vivir en un mundo en el que los vehículos minimicen el número de víctimas. Pero todos quieren que su automóvil los proteja a ellos primero a toda costa. Pero si todo el mundo actuase igual, los autos autónomos no reducirían las consecuencias de un accidente y todo acabaría siendo una tragedia". La conclusión del informe del MIT es ambigua: "De momento parece no existir una manera sencilla de diseñar un algoritmo que concilie los valores morales con el interés propio".