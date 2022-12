Recent Articles

La FINA se transforma en World Aquatics y cierra el año con el Mundial de pileta corta

Cómo hizo la Federación Internacional de atletismo en 2019, la organización madre de la natación mundial cambia su nombre, tras 114 años de historia y 18 meses de transformación intensiva para incrementar el engagement con los atletas y los fanáticos.

FINA becomes World Aquatics and closes the year with the World Short Pool Championship

As did by the International Athletics Federation in 2019, the parent organization of world swimming changed its name, after 114 years of history and 18 months of intensive transformation to increase engagement with athletes and fans.

Qatar-EU scandal: police searched more European Parliament offices in corruption investigation

Belgian police carried out further raids on European Parliament offices on Monday

En busca de una solución: COI debate sobre la vuelta de Rusia y Bielorrusia a las competencias

El COI mantiene firmes las sanciones a los países y discute sobre cómo no discriminar a los deportistas “solo por su pasaporte”. La propuesta de Asia, la condición indispensable para Estados Unidos y la reacción en Ucrania.

In search of a solution: IOC debates the return of Russia and Belarus to competition

The IOC maintains firm sanctions on countries and discusses how not to discriminate against athletes “just because of their passport”. The Asian proposal, the indispensable condition for the United States and the reaction in Ukraine.