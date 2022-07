Medallista Olímpica cubana Yaimé Pérez deserta tras competir en Mundial de Oregón

La campeona en el Mundial de Doha y en los Juegos Panamericanos de Lima había sido la abanderada de Cuba en Tokio 2020

Inglorious milestone as Cuba goes medal-less for the first time at World Athletics Championship, but a Cuban wins Portugal’s only gold

Pedro Pablo Pichardo added a world gold to his Olympic title a year ago to become a Portuguese hero. Cuban athletics has suffered a significant exodus of talent in recent months

Cuba por primera vez sin medallas en un Mundial de Atletismo pero cubano gana único oro de Portugal

Pedro Pablo Pichardo sumó a su título olímpico de hace un año su galardón mundial para convertirse en un héroe portugués . Atletismo cubano ha sufrido un éxodo importante de talentos en últimos meses

Ticketing details and competition schedules released as Paris 2024 reaches two years to go milestone

Paris is preparing to open wide for the Olympic Games, with organizers revealing ticket prices and competition schedules two years out from the Games.

Chopra out of Commonwealth Games due to injury

Neeraj Chopra will miss the Commonwealth Games following a groin strain acquired during the World Athletics Championships.