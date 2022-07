Cuba por primera vez sin medallas en un Mundial de Atletismo pero cubano gana único oro de Portugal

Pedro Pablo Pichardo sumó a su título olímpico de hace un año su galardón mundial para convertirse en un héroe portugués . Atletismo cubano ha sufrido un éxodo importante de talentos en últimos meses

Ticketing details and competition schedules released as Paris 2024 reaches two years to go milestone

Paris is preparing to open wide for the Olympic Games, with organizers revealing ticket prices and competition schedules two years out from the Games.

Chopra out of Commonwealth Games due to injury

Neeraj Chopra will miss the Commonwealth Games following a groin strain acquired during the World Athletics Championships.

Russia Olympic Committee plans to be represented at Paris 2024 despite continuing bans across fedarations

ROC president Stanislav Pozdnyakov announced Tuesday he expects Russian and Belarussian athletes to be present in Paris in 2024.

Sergio has change of heart, won’t quit DP World Tour

The Ryder Cup veteran appears interested in representing Team Europe next year in Rome