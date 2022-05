Por primera vez una mujer dirije los destinos de la Confederación Panamericana de Béisbol

Presidente de la WBSC Riccardo Fraccari elogia elección de venezolana Aracelis León. En diciembre pasado ella había encabezado la planilla opositora a la reelección de Eduardo Alvarez en los comicios suspendidos del COV

Ledecky, Dressel lead strong U.S. roster for Worlds this summer

In a record breaking meet, the forty-one member team is now set to compete in Budapest, Hungary on June 18-25

Diane Henderson elected President of Trinidad and Tobago Olympic Committee following historic vote

For the first time in its history, the TTOC has a female president. The election of Diane Henderson marks a new chapter for the national sports body.

Modern pentathlon at a crossroads as tension remains high between UIPM and athletes

Pentathlon United has requested the IOC investigate the sport’s governing body

Nadal and Djokovic criticize Russian player ban imposed by Wimbledon

The All England Club stands by its position the Russian government should not ‘derive any benefits’ from the involvement of Russian or Belarusian players