“Si logramos la unión tendremos una candidatura fuerte”, insistió Alejandro Blanco sobre el proyecto de los Juegos Olímpicos Invernales en 2030

THE COLUMN: World tension due to the Russia-Ukraine conflict welcomes the Olympic Truce

This January 27, the call for a ceasefire in all armed conflicts across the world made by the United Nations was opened on the occasion of the Winter Olympics in Beijing

LA COLUMNA: Tensión mundial por conflicto Rusia-Ucrania da bienvenida a la Tregua Olímpica

Este 27 de enero se abrió el llamado a un cese al fuego en conflictos armados en el mundo hecho por Naciones Unidas con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekin

Thomas Bach elogia los Juegos de Invierno como “un entorno muy seguro”: “El nerviosismo está más en casa y en los viajes hacia Pekín”

En una entrevista con Around the Rings, el Presidente del COI reveló que Pekín 2022 contará con espectadores extranjeros residentes en China, explicó los detalles de su reunión con Peng Shuai y habló de la posibilidad de que una mujer le suceda en 2025.

Thomas Bach praises the Winter Games as a “a very safe environment”: “The nervousness is more back home and the roads to Beijing”

In an interview with Around the Rings, the IOC president revealed that Beijing 2022 will feature foreign spectators residing in China, elaborated on details of his meeting with Peng Shuai and discussed the possibility of a woman succeeding him in 2025.

UCI anti-doping program deemed comprehensive following WADA audit

A recent audit of cycling‘s anti-doping system conducted by the World Anti-Doping Agency yielded positive findings for the UCI and ITA. The audit deemed cycling’s anti-doping system as comprehensive overall.