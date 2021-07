Vuelos desde Amsterdam y Praga dan que hablar al llegar a Tokio

Varios deportistas de Países Bajos y República Checa han visto frustradas sus esperanzas por contagios de Covid-19

Flights from Amsterdam and Prague to Tokyo give cause for concern

Several athletes from the Netherlands and Czech Republic have had their hopes dashed by Covid-19 infections.

Hula’s Talks: Australian sports presenter David Lutteral says Brisbane in 2032 “ticks all the boxes”

Around the Rings editor emeritus Ed Hula’s exclusive in-depth conversations with stakeholders from all parts of the Olympic movement

Two women’s medal events on tap for weightlifting on Tuesday

41-year-old Alexandra Escobar of Ecuador, ranked 2nd in the world, chases an Olympic medal in her fourth Games.

PODCAST: La playa perfecta, la playa distópica

Que Tokio 2020 se disputa sin público es algo ya sabido, pero la situación en el surf es muy particular: todo indica que allí se podría haber flexibilizado esa medida.