Samaranch y Rogge hubieran actuado como Bach por salvar los Juegos: “Creo que ninguno de los dos tampoco hubiera tirado la toalla”

Mantuvo mano dura contra el dopaje, y luchó contra las apuestas ilegales en el deporte y las violaciones de la ética y continuó en el refuerzo de las finanzas del COI. Bajo su presidencia Suramérica recibió por primera vez unos Juegos Olimpicos, Instituyó un límite de 10.500 atletas y 28 deportes para los Juegos de Verano y logró se incluyera el golf y el rugby a partir de 2016 al igual que el boxeo femenino en Londres 2012 una disciplina que no era vista con buenos ojos por su predecesor.

“No estaré en el Ejecutivo, pero si algún día me citan participaré, un ex presidente no debe ser una sombra.”

“Dejamos un COI más fuerte que nunca y lamento no haber realizado hace 10 años las reformas hechas en el 2000. Todas las crisis tienen su lado positivo y la de Salt Lake nos permitió cambiar.”dijo por su lado Samaranch, nombrado presidente honorario vitalicio, al igual que el belga lo sería después.

Más de un millar de periodistas fueron acreditados. Yo me contaba entre los escasos enviados desde América Latina presentes. “El COI tendrá que hacer los cambios necesarios a tono con los que se originan en la sociedad” dijo Rogge en sus primeras declaraciones.

No pocos seguidores del mundo olimpico estiman que el español Juan Antonio Samaranch y el belga Jacques Rogge, cada cual con sus estilos, hubieran seguido una similar hoja de ruta a la diseñada por el alemán Thomas Bach por tratar de salvar los Juegos Olimpicos frente al embate letal de la imprevista pandemia mundial.