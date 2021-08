Campeón cubano Julio César La Cruz lanza proclama política a favor del régimen desde el ring, pero seguirá compitiendo por el oro en el boxeo de Tokio 2020

Cuban champion Julio César La Cruz launches pro-regime political proclamation from the ring, but will continue to compete for gold in Tokyo 2020 boxing

The Cuban president praised the athlete’s attitude, while the IOC assured Around the Rings that the situation “was resolved” and the boxer will fight this Tuesday in Tokyo.

“Casa Italia”, the hidden gem of the Tokyo 2020 Games

A beautiful old mansion is the refuge of the Italian delegation in the Japanese capital, which is living days of success and celebrations. Around the Rings toured the amazing “azzurro” meeting center.

Casa Italia, la joya oculta de los Juegos de Tokio 2020

Una bella casona antigua es el refugio de la delegación de Italia en la capital japonesa, que vive días de éxitos y celebraciones. Around the Rings recorrió el sorprendente centro de reunión “azzurro”

La halterofilia se asocia con la historia y ya son siete los países que logran cambiar la suya

El de levantamiento de pesas esta siendo un torneo muy especial tras un año y medio de letal pandemia. El debut de la primera atleta transgénero en la escena olímpica atraerá la atención global en el Forum Internacional de Tokio

Mutaz and Gianmarco, perhaps the most beautiful story of the Games

It was a beautiful Sunday night at Tokyo’s Olympic Stadium where in a matter of minutes too many important and emotional things were happening.