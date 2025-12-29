arc-support

Silent Hill se prepara para asustar cada año: Konami anuncia una nueva entrega anual de la saga prueba nota generar contenido Bernardo

El productor Motoi Okamoto confirmó que la estrategia es expandir la saga con colaboraciones entre diferentes estudios, apostando a experiencias frescas y evitando la repetición en el universo del survival horror

Getting your Trinity Audio player ready...
Guardar

La confirmación de que Konami, la histórica editora japonesa, planeaba convertir Silent Hill en una franquicia de lanzamientos anuales posicionó a la saga en el centro del debate sobre el futuro de las series de terror en el mercado global. Los planes de la compañía respondieron al repunte alcanzado tras el éxito de Silent Hill 2 Remake en 2024 y Silent Hill f un año después, títulos que reactivaron el interés y las ventas de una propiedad que había perdido presencia durante la década anterior.

Según declaraciones recogidas por una revista japonesa, el productor Motoi Okamoto explicitó la nueva estrategia. “El objetivo es lanzar aproximadamente un título por año de la saga Silent Hill”, indicó Okamoto, quien reconoció los desafíos asociados y la escala del proyecto. El responsable detalló que la apuesta se basaría en una colaboración extensiva y en la circulación de diferentes estudios, centrados cada uno en su propio desarrollo: “Haremos todo lo posible por ofrecer nuevas actualizaciones, así que esperamos que tengan un poco de paciencia”, manifestó Okamoto al medio japonés.

Este esquema, que buscó evitar tanto la fatiga creativa como la repetición de ideas, asignó responsabilidades a equipos distintos. Okamoto admitió que la forma de trabajo descentralizada resultaba crucial para cumplir con la producción anual sin sacrificar calidad. Aplicaron este modelo en entregas como Silent Hill Townfall, dirigido por el británico No Code y programado para 2026, con la meta de consolidar la franquicia mientras introducían variaciones en las dinámicas del survival horror.

La decisión marcó distancias respecto a la experiencia de los años recientes, donde lanzamientos esporádicos y títulos de recepción desigual —como Silent Hill: The Short Message— redujeron la relevancia comercial y cultural del brand. El productor remarcó el propósito de renovar la confianza y sostener el entusiasmo de la base de seguidores, conscientes del precedente “de tropiezos vividos en la serie durante la década de 2010, cuando la atención disminuyó debido a lanzamientos esporádicos y críticas poco entusiastas”, de acuerdo al medio japonés.

Las expectativas de la comunidad y de la industria también quedaron atravesadas por la particularidad de aplicar una cadencia anual, poco habitual en géneros como el terror psicológico. Mientras que los shooters o títulos deportivos se acomodaron a esta lógica, la mayoría de franquicias de horror habían operado bajo estructuras más espaciadas. Okamoto anticipó reservas respecto a la posible pérdida de originalidad o caída en la calidad, pero remarcó “la viabilidad tanto comercial como creativa” que los últimos lanzamientos pusieron en evidencia.

El directivo afirmó que, en caso de no poder mantener el ritmo anual por riesgos sobre el producto, Konami priorizaría la calidad ante las presiones del calendario: “En caso de no poder mantener el ciclo anual previsto, ajustaremos nuestros calendarios para salvaguardar la calidad”, sostuvo Okamoto en el mismo medio japonés.

Temas Relacionados

Silent HillKonamiMotoi OkamotoNo CodeJapónReino UnidoVideojuegosTerror psicológicoSurvival horrorIndustria del entretenimiento

InHouse es una unidad que brinda soluciones integrales de comunicación para distintas marcas, incluyendo a Infobae. El producto resultante se distribuye en plataformas digitales y redes sociales de cada anunciante. Este contenido se realizó para un anunciante y es publicado por Inhouse. La redacción de Infobae no se encuentra abocada a la generación de estos proyectos.

Últimas Noticias

Test de update - Actualizo titulo viernes 28 a las 11:08

Esta es la descripción del test de update de notas normales

Test de update -

TESTING VID

TESTING VID SUB

Infobae

POWERUPS DISPONIBLE PARA DEPORTES

Infobae

Prueba -Petro entregó detalles de su propuesta a Estados Unidos para fortalecer la sustitución de cultivos ilícitos: “No es reacción a una amenaza” - Clone

En medio de las tensiones diplomáticas, el presidente de Colombia reveló el contenido de una propuesta enviada a través de John McNamara, que plantea eliminar aranceles y ofrecer estímulos a la agroindustria

Prueba -Petro entregó detalles de

ARC SUPPORT |Power Ups

Científicos identificaron configuraciones nunca antes vistas en una zona activa y de alta densidad donde se originan astros. Por qué es esencial para comprender cómo surgen nuevos cuerpos celestes Prueba

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
El fabricante de los celulares

El fabricante de los celulares más famosos del mundo avanza hacia su propia marca de autos eléctricos

“Retrato de una dama”: un peritaje confirmó quién pintó el cuadro robado por los nazis y estimó que tiene un valor de 250.000 euros

Messi también gana premios como empresario: una cadena argentina de comida en la que invirtió fue galardonada por su relanzamiento

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes

Detuvieron en Rosario a un menor por el intento de robo del arma a una policía de la Ciudad en Balvanera

INFOBAE AMÉRICA
Cómo funciona el innovador método

Cómo funciona el innovador método que purifica el agua dulce usando luz solar y materiales naturales

Donald Trump advirtió a Hamas sobre “graves consecuencias” si no cumple el desarme acordado en el plan de paz para Gaza

Estados Unidos pactó con la ONU un aporte de 2.000 millones para ayuda humanitaria en 2026 tras recortes históricos

El desarrollo de pinturas inteligentes y recubrimientos radiativos promete reducir el calor sin consumo de energía

Siria presentó una nueva moneda y anunció un período de transición para dejar atrás la libra del régimen depuesto de Al Assad

TELESHOW
El dolor de Ángela Leiva

El dolor de Ángela Leiva a 9 meses de su separación de Chelo Weigandt: “No le serví más”

Así fue la escapada de Mauro Icardi y la China Suárez al campo: sobremesas, fogatas y aire puro

María Belén Ludueña disfruta y agradece su embarazo en Mar del Plata: “Fuimos con Jorge a la gruta de Lourdes”

Nuevo parte médico del Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila