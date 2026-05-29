Prueba nota live Blogging

La Cámara Civil determinó que la empresa ferroviaria es la única responsable por el mal estado de las instalaciones, excluyendo al Estado nacional. La operadora deberá pagar por las secuelas físicas y psicológicas de la pasajera
La Cámara Civil confirmó la condena a la operadora ferroviaria estatal y su aseguradora por una caída de una usuaria en la estación El Jagüel, excluyendo al Estado Nacional. (Foto de archivo: Luciano González)
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena contra la empresa operadora ferroviaria estatal y su aseguradora para indemnizar a una usuaria que sufrió una caída en la estación El Jagüel, en la provincia de Buenos Aires, aunque se admitió la exclusión de responsabilidad del Estado Nacional. El fallo, al que accedió Infobae, revisó los montos indemnizatorios y discutió los alcances de la responsabilidad de los distintos demandados en el marco de una demanda por daños y perjuicios.
Una sucesión de oscilaciones eléctricas dejó a una vecina de La Boca con múltiples electrodomésticos fuera de servicio. Tras meses sin respuesta de la distribuidora, una jueza dictó una sentencia que incluye daño moral y una multa. La sentencia resalta la importancia de la prueba técnica frente a la resistencia de las prestadoras a reconocer estos daños
La Justicia civil condenó a una empresa eléctrica a indemnizar a una usuaria de La Boca por daños sufridos tras una sobrecarga en su vivienda. (Foto de archivo: Thomas Khazki)
La Justicia federal civil y comercial dictó sentencia en un proceso por daños y perjuicios iniciado por una usuaria del servicio eléctrico que reclamó tras una serie de incidentes ocurridos en su domicilio del barrio de La Boca. El fallo ordenó a la empresa prestataria el pago de una indemnización de $2.300.000 en concepto de daños materiales, daño moral y daño punitivo.