Prueba nota live Blogging

Se cayó en una escalera de una estación de trenes, se fracturó la muñeca y ahora la Justicia elevó la indemnización a $24 millones La Cámara Civil determinó que la empresa ferroviaria es la única responsable por el mal estado de las instalaciones, excluyendo al Estado nacional. La operadora deberá pagar por las secuelas físicas y psicológicas de la pasajera

La Cámara Civil confirmó la condena a la operadora ferroviaria estatal y su aseguradora por una caída de una usuaria en la estación El Jagüel, excluyendo al Estado Nacional. (Foto de archivo: Luciano González)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena contra la empresa operadora ferroviaria estatal y su aseguradora para indemnizar a una usuaria que sufrió una caída en la estación El Jagüel, en la provincia de Buenos Aires, aunque se admitió la exclusión de responsabilidad del Estado Nacional. El fallo, al que accedió Infobae, revisó los montos indemnizatorios y discutió los alcances de la responsabilidad de los distintos demandados en el marco de una demanda por daños y perjuicios.