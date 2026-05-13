Hola es una nota prueba

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El sector agropecuario destaca entre los potenciales beneficiarios del nuevo régimen. No se estableció un monto mínimo de inversión para sistemas y equipos de riego o de eficiencia energética, rubros que pueden implementarse de manera conjunta. Se incluyen las obras complementarias requeridas para el funcionamiento de estos sistemas, incluidas aquellas con un grado de avance de hasta el 30% desde la vigencia de la ley.
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