La inflación de noviembre alcanza el 2,5% y marca el mayor registro en siete meses

El Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina (Indec) se encarga de dar a conocer la inflación cada 30 días, a mediados de mes. El organismo nacional difunde los datos tanto de las variaciones de precios como de los productos que más aumentaron.

Inflación de noviembreFinalmente, la inflación de noviembre fue del 2,5%, la más alta de los últimos siete meses, impulsada por servicios y el precio de la carne.

Así, la acumulada en lo que va del año alcanza el 27,9% y la interanual fue del 31,4%.

Inflación 2025 en Argentina, mes a mesEnero 2025: 2,2%Febrero 2025: 2,4%Marzo 2025: 3,7%Abril: 2,8%Mayo: 1,5%Junio: 1,6%Julio: 1,9%Agosto: 1,9%Septiembre: 2,1%Octubre: 2,3%Noviembre: 2,5%La inflación en Córdoba: mes a mes de 2025Enero 2025: 2,2%Febrero 2025: 3,7%Marzo 2025: 2,8%Abril 2025: 2,5%Mayo 2025: 2%Junio 2025: 2,2%Julio 2025: 1,9%Agosto: 1,9%Septiembre: 1,8%Octubre: 2,3%Noviembre: 2,6%Canasta básica: datos relevados por La VozLa Voz del Interior realiza mes a mes un relevamiento de la canasta básica de alimentos en supermercados de Córdoba capital.

La suba de precios en alimentos, bebidas y elementos de limpieza fue del 2% en enero de 2025. En febrero, por la suba de la carne, la cifra fue mayor y ascendió a 3,14%. En marzo también volvió a subir a 3,28%. En abril, la suba de precios fue del 4,4%. En mayo bajó a 0,41%. En junio fue del 1% y en julio fue de 1,3%. En agosto tuvo un leve repunte de 1,57%. En septiembre alcanzó el 2,12% y en octubre fue de 2,65%. En noviembre fue de 2,7% impulsada por la carne.

Enero de 2025: 2%Febrero de 2025: 3,14%Marzo de 2025: 3,28%Abril de 2025: 4,4%Mayo de 2025: 0,41%Junio de 2025: 1%Julio de 2025: 1,3%Agosto de 2025: 1,57%Septiembre de 2025: 2,12%Octubre de 2025: 2,65%Noviembre de 2025: 2,7%

Inflación de 2023 y 2024

Qué es la inflaciónLa inflación es un concepto económico que se refiere al aumento generalizado y sostenido en el tiempo de los precios de bienes y servicios en una economía. En otras palabras, cuando la inflación ocurre, cada unidad de la moneda de un país (como el dólar, o el peso) tiene menos poder adquisitivo para poder comprar bienes y servicios.

La inflación se mide mediante un indicador llamado “Índice de Precios al Consumidor” (IPC), que sigue de cerca el precio de una canasta de bienes y servicios representativa que las personas comúnmente compran. Cuando el IPC aumenta con el tiempo, se considera que hay inflación.

La inflación puede ser causada por diversas razones, incluyendo:Política monetaria: Las decisiones de los bancos centrales sobre la oferta de dinero y las tasas de interés pueden influir en la inflación. Una política monetaria expansiva (aumento de la oferta de dinero y tasas de interés bajas) a menudo puede contribuir a un aumento de la inflación.Demanda excesiva: Cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción de una economía, los precios tienden a subir.Costos de producción: Si los costos de producción para las empresas aumentan (como los salarios, la energía o las materias primas), es probable que trasladen estos costos adicionales a los precios de sus productos.Expectativas inflacionarias: Si las personas y las empresas esperan que los precios suban en el futuro, pueden ajustar sus comportamientos y decisiones de gasto en consecuencia, lo que a su vez puede alimentar la inflación.La inflación puede tener efectos negativos en una economía. Un nivel moderado de inflación se considera normal y puede ser indicativo de una economía en crecimiento. Sin embargo, una inflación muy alta o muy baja puede ser perjudicial para la estabilidad económica. Una inflación excesiva puede erosionar el poder adquisitivo de la moneda, mientras que una inflación muy baja o deflación (caída de los precios) puede desencadenar una disminución en el gasto y la inversión, lo que puede llevar a la recesión económica. Por lo tanto, los gobiernos y los bancos centrales suelen monitorear y tratar de controlar la inflación para mantenerla en niveles moderados y estables.

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