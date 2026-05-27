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Componetes de nota para Copa del Mundo 2026 - DEV

A continuación detallamos componentes de mundial 2026 para incluir en notas

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FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Torneo de eliminatorias de la Copa Mundial y sorteos de las eliminatorias europeas - Sede de la FIFA, Zúrich, Suiza - 20 de noviembre de 2025. Vista general de una réplica construida del Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Denis Balibouse
FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Torneo de eliminatorias de la Copa Mundial y sorteos de las eliminatorias europeas - Sede de la FIFA, Zúrich, Suiza - 20 de noviembre de 2025. Vista general de una réplica construida del Trionda, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Denis Balibouse

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