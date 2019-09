Su pierna izquierda, justo por arriba del tobillo, se encontraba separada de su cuerpo de manera "por la mitad" y su muñeca izquierda también estaba rota. Por si no hubiera sido lo suficientemente malo, él estaba completamente solo. Parker no había comentado con ninguna otra persona su plan de dar un pequeño paseo en la Montaña Nebo en el área noroeste de Brisbane, Australia, el domingo y rápidamente confirmó al revisar su teléfono a quien llamar para pedir ayuda, pero no era una opción. No había señal en el profundo barranco rocoso en el que ahora se encontraba acostado.