Los investigadores reconstruyeron el avión y luego volaron nueve veces más. Recientemente, Barrett y sus colegas publicaron en la revista Nature lo que algún día podría verse como un gran avance en materia aeronáutica. Han inventado un avión de estado sólido. Funciona con electricidad a partir de baterías. No hace ruido. No genera escape. Su sistema de propulsión no tiene partes móviles. No tiene hélices, ni turbinas, ni siquiera una goma retorcida.