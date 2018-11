Esa es la "lógica" de una declaración de impacto ambiental de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, que podría haber pasado desapercibida si Juliet Eilperin, Brady Dennis y Chris Mooney de The Washington Post no hubieran investigado el documento hace unas semanas. Predice que la Tierra se calentará hacia finales del siglo sin cambios importantes en el lugar donde los humanos obtienen su energía, pero los informes también proponen neutralizar un programa diseñado para ayudar a esa transición. Hacer retroceder el programa de la era de Obama, que exigía vehículos más eficientes en el consumo de combustible, generará 8 mil millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono en el aire este siglo, casi todo lo que el país emite en un año. El documento sostiene que, si el resto del mundo no hace nada, esa medida no tendrá mucho efecto y el mundo se calentará de manera incontrolable. Así que, ¿para qué molestarse?