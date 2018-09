Después del tiroteo, el distrito escolar y su superintendente, Robert Runcie, enfrentaron críticas por eludir las preguntas sobre el historial disciplinario del agresor, Nikolas Cruz, y por no mejorar la seguridad del campus en los meses siguientes. Stand With Parkland, un grupo formado por familias de las víctimas, han exigido un cambio generalizado en la junta escolar, citando los mismos fallos que llevaron a Alhadeff y Ryan Petty, cuya hija de 14 años también estaba entre los 17 muertos de la masacre del día de San Valentín, a postularse para un cargo. Formaron un comité político, Broward Parents for Better and Safer Schools, para apoyar sus campañas. Petty no ganó la elección.