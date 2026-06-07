México

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: así será el registro nacional para recibir el apoyo en 2026

El Gobierno anunció una nueva jornada de incorporación y el registro se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar de todo el país

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Las Pensiones para el Bienestar, Pensión para personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, continúan consolidándose como uno de los principales mecanismos de apoyo social para millones de mexicanos.

A través de estos programas, el Gobierno de México entrega recursos económicos de manera directa y sin intermediarios a sectores prioritarios de la población, con el objetivo de fortalecer sus ingresos y contribuir a una mejor calidad de vida.

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En esta nueva etapa de incorporación, las personas que cumplan con los requisitos podrán acudir a los Módulos de Bienestar para realizar su registro y solicitar su ingreso a alguno de los programas disponibles.

Las autoridades federales indicaron que la atención se realizará conforme a un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido de cada solicitante, mismo que será difundido próximamente.

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Del 22 al 28 de junio abrirán registros para las Pensiones del Bienestar

Miles de personas podrán incorporarse a dos de los principales programas sociales del Gobierno de México durante la próxima jornada nacional de registros. Se trata de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, apoyos económicos que buscan contribuir al bienestar y la calidad de vida de sectores prioritarios de la población.

Personas adultas mayores y mujeres de 60 a 64 años realizan trámites de incorporación a los programas sociales del Gobierno de México
Personas adultas mayores y mujeres de 60 a 64 años realizan trámites de incorporación a los programas sociales del Gobierno de México

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas deberán acudir a los Módulos de Bienestar que les correspondan en un horario de atención de 10:00 a 16:00 horas. Como ocurre en cada proceso de incorporación, el día específico de atención dependerá de la letra inicial del primer apellido de los solicitantes.

Las autoridades informaron que el calendario detallado de atención por apellido será dado a conocer próximamente, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la fecha exacta en la que deberán presentarse.

¿Quiénes pueden registrarse?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mexicanas y mexicanos que tengan 65 años o más. Durante 2026, este programa otorga un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales, depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está enfocada en mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Actualmente, las beneficiarias reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses, también mediante depósito directo en la tarjeta bancaria asignada por el programa.

Ambos apoyos forman parte de la política social federal orientada a fortalecer el ingreso de las personas adultas mayores y de las mujeres que se encuentran en una etapa cercana a la edad de acceso a la pensión universal.

Documentos necesarios para realizar el trámite

Las personas que deseen incorporarse a cualquiera de estos programas deberán presentar una serie de documentos indispensables para completar el registro.

Los requisitos son:

  • Acta de nacimiento.
  • Identificación oficial vigente.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.
  • Número telefónico de contacto.

Las autoridades señalaron que es importante presentar la documentación completa para evitar contratiempos durante el proceso de inscripción.

Interior de Módulo de Bienestar en México. Personas adultas hacen fila y son atendidas en ventanillas. Logos del Gobierno de México y Banco del Bienestar en pared.
Personas adultas mayores y mujeres de 60 a 64 años realizan trámites de incorporación a los programas sociales del Gobierno de México

También se podrá registrar una persona auxiliar

Como parte del trámite, las y los solicitantes tendrán la posibilidad de designar a una persona auxiliar. Esta figura puede apoyar en diversos procedimientos relacionados con el programa y deberá presentar exactamente los mismos documentos requeridos para el beneficiario principal.

La incorporación de una persona auxiliar busca facilitar la atención y el seguimiento de los trámites, especialmente en casos donde los beneficiarios requieran apoyo para realizar gestiones futuras.

Con esta nueva etapa de registros, el Gobierno de México busca ampliar el padrón de beneficiarios de ambos programas sociales y garantizar que más personas tengan acceso a los apoyos económicos que se entregan de manera directa y sin intermediarios a través del Banco del Bienestar.

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