"No tenía preparación para esto. No tengo entrenamiento militar ni táctico. Crecí en una granja y sabía cómo usar un arma. Pero Ortega está destruyendo los derechos humanos en este país. Está ignorando la separación de los poderes gubernamentales. Podemos perdonarlo por eso, pero no podemos perdonarlo por haber matado a la gente".