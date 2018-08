Bajo las reglas actuales, el Departamento de Agricultura no requiere pruebas de campo o evaluaciones ambientales para muchos de estos cultivos, como lo hace para la mayoría de los organismos genéticamente modificados convencionales. Esto se debe a que la mayoría de los cultivos modificados genéticamente hasta la fecha, como la soja de Calyxt, no contienen material genético extraño y no se hicieron utilizando las bacterias o los virus que los científicos utilizaron en la primera generación de OGM (Organismo Genéticamente Modificado). La agencia ha dicho que su autoridad se extiende solo a esos métodos, ya que se encarga de proteger a las plantas contra infecciones y plagas. A finales de julio, el máximo tribunal de Europa llegó a la conclusión opuesta al dictaminar que los cultivos modificados genéticamente deberían cumplir con las mismas estrictas regulaciones que los organismos genéticamente modificados.