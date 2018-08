O toma el caso de Alphabet de Google. Se informó que un inversor inicial no era otro que Jeff Bezos, que puso USD 250.000 de su propio dinero para el proyecto del motor de búsqueda de internet, en 1998, según revela The New Yorker. Esas acciones, valoradas en unos USD 280 millones, valdrían más de USD 8 mil millones en la actualidad.