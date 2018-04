En la década de los ochenta, la BBC dirigió una exitosa serie infantil titulada Why Do Not You que imploraba a los espectadores a "apagar el televisor, salir a la calle y hacer algo menos aburrido", sugiriendo actividades sociables que no involucraban una pantalla. Fue sabio antes de su tiempo. La televisión parece un adversario insignificante en comparación con el ejército digital que enfrentamos hoy en día.