Ahora que ya no es un asesino, el ex compañero del Capitán América es, sin duda, una parte del futuro de la factoría Marvel, especialmente teniendo en cuenta la duración sin precedentes del contrato de nueve películas de Stan con Marvel Studios. Stan podría incluso convertirse en Capitán América si algo le sucede al personaje en Infinity War, lo cual es posible por lo que hemos visto en los tráilers (el Capitán América confrontando a Thanos o Iron Man llorando por alguien que no podemos ver). Stan ha realizado hasta ahora cuatro apariciones en MCU (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Black Panther y la próxima Infinity War). Suponiendo que esté en la secuela de Infinity, son cinco películas. Eso deja lugar a cuatro más.