En Gran Bretaña, donde el Servicio Nacional de Salud ofrece una evaluación de la condición en todas las mujeres embarazadas y se estima que la tasa de abortos positivos es del 90 por ciento, la BBC ha explorado la idea de "un mundo sin síndrome de Down". En Dinamarca, donde las pruebas de este tipo es algo normal, el Copenhagen Post informó que Dinamarca "podría ser un país sin un solo ciudadano con síndrome de Down en un futuro no muy lejano". Y en China, la CCTV ha recordado sutilmente a los aspirantes que "la ciencia médica actual no tiene medidas efectivas de prevención o tratamiento" para el síndrome de Down, pero que el problema puede ser "descubierto a través de la detección prenatal".