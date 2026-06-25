México

Citlalli Hernández reitera veto a familiares de gobernantes para buscar candidaturas en 2027

La dirigencia nacional sostuvo que Félix Salgado Macedonio no podrá contender por la coordinación estatal en Guerrero al ser padre de la gobernadora

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Morena insiste en que aplicará sin excepciones su candado antinepotismo rumbo al proceso interno de 2027.
Morena insiste en que aplicará sin excepciones su candado antinepotismo rumbo al proceso interno de 2027.

Morena reiteró que no permitirá que familiares directos de gobernantes en funciones participen como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación en las entidades donde sus parientes ejercen el poder, una postura que, en los hechos, cierra la posibilidad de que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio aspire a encabezar el proceso interno en Guerrero.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández, sostuvo este jueves que la interpretación oficial de la convocatoria es clara y que las reglas serán aplicadas sin excepciones, pese a las distintas lecturas que algunos aspirantes puedan hacer del documento.

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“No puede haber coordinador o coordinadora estatal que sea familiar de quien está gobernando en ese mismo estado”, enfatizó la dirigente al defender el criterio que Morena aplicará durante la selección de perfiles rumbo a las elecciones de 2027.

Citlalli Hernández se reintegra a Morena rumbo a las elecciones 2027. | YouTube Morena
Citlalli Hernández reiteró que Morena aplicará sin excepciones el candado antinepotismo en sus procesos internos. | YouTube Morena

Citlalli Hernández confirma candado antinepotismo para las elecciones de 2027

Hernández explicó que, aunque las coordinaciones estatales no constituyen formalmente una candidatura, el criterio de Morena es que tampoco pueden ser ocupadas por familiares de mandatarios en funciones, ya que el objetivo es evitar la concentración del poder político dentro de un mismo núcleo familiar.

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La dirigente reconoció que existen interpretaciones distintas sobre el alcance de la convocatoria, como la expresada por Félix Salgado Macedonio, pero dejó claro que la Comisión Nacional de Elecciones será la instancia encargada de hacer valer las reglas internas.

Félix Salgado Macedonio quedó en el centro del debate interno de Morena tras la aplicación del candado antinepotismo.
Félix Salgado Macedonio quedó en el centro del debate interno de Morena tras la aplicación del candado antinepotismo.

Además, informó que el periodo para impugnar la convocatoria ya concluyó y que únicamente se presentó un recurso relacionado con un aspirante de Nuevo León por no cumplir el requisito de edad.

Félix Salgado Macedonio, en el centro del debate interno

Las declaraciones de Citlalli Hernández se producen luego de que Félix Salgado Macedonio argumentó que sí podría participar en la encuesta para definir la coordinación estatal en Guerrero, al considerar que dicho cargo es distinto a una candidatura constitucional.

Sin embargo, la dirigencia morenista rechazó esa interpretación al recordar que Salgado Macedonio es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, por lo que su eventual participación contravendría el principio interno contra el nepotismo.

evelyn salgado y papa felix salgado macedonio
El caso de Félix Salgado Macedonio reaviva el debate político en Guerrero por su vínculo con la gobernadora Evelyn Salgado.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones señaló que mantiene comunicación con el senador con licencia, pero insistió en que el diálogo no modificará las reglas establecidas por el partido.

Este es el candado antinepotismo en Morena

  • Para contextualizar la decisión adoptada por Morena, destacan los siguientes puntos:
  • El partido decidió aplicar la prohibición desde el proceso electoral de 2027, aunque la reforma constitucional entrará en vigor hasta 2030.
  • No podrán competir familiares directos —como padres, hijos o cónyuges— de gobernantes en funciones dentro de la misma entidad.
  • La medida también alcanza las coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación, no únicamente las candidaturas.
  • La dirigencia sostiene que busca evitar la herencia de cargos públicos y la concentración del poder político en una misma familia.
  • Hasta el cierre del periodo de impugnaciones solo se registró un recurso, relacionado con un requisito de edad en Nuevo León.
Una mujer con gafas habla en un podio con el escudo de Estados Unidos Mexicanos, frente a una urna de elecciones y el logo de Morena.
Morena reforzó el candado antinepotismo en sus procesos internos rumbo a las elecciones de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena rechaza judicializar sus procesos internos

Durante su mensaje, Citlalli Hernández también reiteró que, si bien cualquier aspirante tiene derecho a acudir a los tribunales electorales, dentro de Morena esa práctica es vista con reservas porque implica trasladar decisiones internas a instancias externas.

Subrayó que el partido privilegia la autodeterminación y la resolución de diferencias mediante sus propios órganos internos, con el propósito de preservar la cohesión del movimiento y garantizar que todos los participantes compitan bajo las mismas reglas.

Asimismo, aseguró que el proceso se ha desarrollado con estabilidad y sin conflictos mayores, al considerar que la aplicación uniforme de los criterios evita favoritismos y reduce tensiones entre los aspirantes.

Morena insiste en un proceso sin nepotismo ni excepciones

Los aspirantes de Morena en Tabasco deberán someterse al método de encuestas para definir candidaturas rumbo a 2027.
La dirigencia de Morena reafirma que no habrá nepotismo ni privilegios en sus procesos internos.

La dirigente afirmó que el objetivo del partido es consolidar un proceso interno basado en la transparencia y la igualdad de condiciones, dejando atrás prácticas como el nepotismo, los “dedazos”, las cuotas o los acuerdos entre grupos políticos.

En ese sentido, hizo un llamado a que los liderazgos del movimiento antepongan el proyecto político a las aspiraciones personales y confió en que Félix Salgado Macedonio respetará las determinaciones del partido.

Finalmente, Hernández reiteró que la Comisión Nacional de Elecciones hará cumplir la convocatoria sin distinciones y sostuvo que no habrá excepciones para ningún aspirante, con el propósito de fortalecer la legitimidad del proceso rumbo a las elecciones estatales de 2027.

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