La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias felicitó a De la Espriella y puso a su disposición iniciativas estratégicas en sus poblaciones

El presidente electo Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Asointermedias y la invitación a trabajar de manera conjunta por estas poblaciones - crédito suministrado a Infobae Colombia

En la jornada en la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó la credencial que lo certifica como presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella continuó recibiendo saludos por su éxito en las urnas. Uno de ellos provino de la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), que ofreció al mandatario entrante una hoja de ruta con 10 iniciativas que espera se desarrollen en su Gobierno.

El gremio, que agrupa a municipios no capitales con más de 100.000 habitantes, en un organismo paralelo a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, indicó que estas ideas buscan convertir en políticas públicas su promesa de gobernar “por, para y desde las regiones”. Y remarcó que ese enfoque coincide con las prioridades que las ciudades intermedias vienen formulando desde los territorios.

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La asociación Asointermedias congrega a más de 60 poblaciones que cuentan con menos de 100.000 habitantes - crédito suministrada a Infobae Colombia

Así pues, Asointermedias expresó en su misiva que su agenda técnica está lista y, por ello, la puso a disposición del nuevo Gobierno como base para el cierre de brechas regionales de cara al cuatrienio que empezará el 7 de agosto de 2026 con la transmisión de mando. La asociación representa a más de 60 municipios clave del país, aunque su directiva formal integra de manera directa a cerca de 30 ciudades.

Remarcó que también quiere participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que tendrá que ser aprobado por el Congreso. En su postura, la agrupación señaló que puede aportar conocimiento técnico, capacidades territoriales y articulación con los gobiernos locales, como parte de la reestructuración en la relación del Ejecutivo con los territorios y la apuesta por impulsar el sector productivo y social.

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Asointermedias a De la Espriella: que la agenda regional pase del discurso a medidas concretas

En su pronunciamiento, el gremio destacó un aparte del discurso de victoria del presidente electo y, en especial, la referencia a las regiones: que no solo valida una demanda antigua de los territorios, sino que abre una ventana para traducir esa coincidencia en decisiones de Gobierno, según lo expuso el director ejecutivo de Asointermedias, Santiago Ospina, que convidó a De la Espriella a trabajar de la mano.

El municipio de Yumbo hace parte de las poblaciones afiliadas a Asointermedias - crédito Gobernación del Valle del Cauca

“El énfasis que el presidente realiza de trabajar desde las regiones recoge un sentimiento histórico del país, así como de ser un aliado de los alcaldes y gobernadores, ejercicio que fortalece la autonomía territorial y por ende la democracia local; por esto, hoy existe una oportunidad real de traducir esa visión en acciones concretas que fortalezcan a los territorios y dinamicen el desarrollo nacional”, señaló Ospina.

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En consecuencia, esta sería una oportunidad para mover la discusión desde la intención hacia la ejecución y convertir a alcaldes y gobernadores en socios de la gestión nacional, siendo este el motivo central por el que la asociación ofreció su documento técnico al mandatario electo. Una construcción colectiva que incluye propuestas en diferentes frentes, y que irían en concordancia con algunas de las ideas de De la Espriella.

La agenda que se puso sobre la mesa reúne temas que la entidad considera prioritarios para las ciudades intermedias. Entre ellos figuran el fortalecimiento de la seguridad territorial, la inversión en infraestructura para la competitividad y la promoción de la transformación productiva. A lo que se suma acceso a educación pertinente, sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial moderno y gobernanza participativa.

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Abelardo de la Espriella ha promovido la necesidad de integrarse con las regiones con miras al gobierno que liderará hasta 2030 - crédito Sergio Acero/REUTERS

Del mismo modo, aspectos clave como integración social, transformación digital e internacionalización de las regiones. En resumen, La asociación la define como una hoja de ruta construida desde la experiencia local, con enfoque práctico y orientada a resultados y que busca acompañar la visión expresada del nuevo mandatario de consolidar un país más equilibrado, donde las oportunidades no dependan del lugar de origen.

¿Qué representa el gremio que hizo el ofrecimiento al nuevo Gobierno?

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, como se mencionaba, representa a municipios no capitales, que si bien no tienen el mismo impacto de las grandes urbes, son vitales en las regiones. Se trata, en ese orden de ideas, de ciudades de categorías uno, dos o tres, con dinámicas económicas, comerciales y turísticas activas y con infraestructura de conectividad como aeropuertos, puertos o zonas francas.

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Entre los municipios asociados aparecen Bello, Envigado, Itagüí, Rionegro, La Estrella y Turbo, en Antioquia; Yumbo y Cartago, en Valle del Cauca; Sahagún y Lorica, en Córdoba; Soledad y Malambo, en Atlántico; además de Acacías, Turbaco, Calarcá y Maicao, entre otros que aparecen en esta lista y que tienen como propósito común gestionar recursos, formular proyectos sostenibles y contar con vocería conjunta ante el Gobierno.