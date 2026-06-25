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El embajador Roberto Lazzeri asiste a su primer acto público en Washington con Trump

Acudió el diplomático al arranque de los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos

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Roberto Lazzeri asistió a su primer acto público en el National Mall por el 250° aniversario de la independencia estadounidense. (X/@robertolazzeri)
Roberto Lazzeri asistió a su primer acto público en el National Mall por el 250° aniversario de la independencia estadounidense. (X/@robertolazzeri)

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó este 25 de junio que su primer acto público, tras entregar copia de sus cartas credenciales, es su asistencia al inicio de las conmemoraciones por el 250° aniversario de la independencia estadounidense en el National Mall.

En una serie de tuits, Lazzeri señaló que en el evento escuchó el mensaje del presidente Donald Trump, quien destacó una reducción de 66% en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

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El diplomático afirmó que ese avance “refleja el compromiso y la estrecha cooperación en seguridad” que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum, y atribuyó a esa coordinación una disminución de 35% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, además de la confiscación de cerca de 30 mil armas de fuego durante su gobierno.

Roberto Lazzeri Montaño ha sido cercano a los dos más recientes titulares de la SHCP.
El embajador sostuvo que México aporta seguridad, conectividad y turismo para el Mundial 2026. (X/Nacional Financiera)

Lazzeri también indicó que Trump mencionó el hecho de que América del Norte sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sostuvo que México contribuye con seguridad, conectividad y turismo. En sus publicaciones, el embajador mencionó una derrama económica estimada superior a 18 mil millones de pesos, una ocupación hotelera cercana al 95% en las ciudades sede y un incremento del 5% en el turismo.

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En el mismo hilo, Lazzeri agradeció a Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado estadounidense, las gestiones para asistir al acto “a un díade su llegada.

El embajador Roberto Lazzeri entrega sus credenciales en el Departamento de Estado de Estados Unidos

El diplomático informa que el trámite se realizó ante Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado
Roberto Lazzeri entrega asumió de forma oficial la Embajada de México en Washington. Crédito: X/@robertolazzeri

Roberto Lazzeri entregó el pasado 24 de junio sus credenciales ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, un paso con el que asume de forma oficial la Embajada de México en Washington en vísperas de la revisión del T-MEC, prevista para el próximo 1 de julio y marcada por la discusión sobre la vigencia futura del acuerdo comercial.

Según publicó Roberto Lazzeri en su cuenta de X, el trámite se realizó ante Monica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado. En ese mensaje, el embajador señaló que “la densidad histórica” de la relación entre México y Estados Unidos, su escala económica y su profundidad humana “exige una cooperación constante”.

Lazzeri añadió que desde la Embajada de México en Estados Unidos trabajarán para “generar avances y beneficios compartidos concretos”. También planteó como prioridades que el T-MEC siga siendo el motor de América del Norte, proteger a la comunidad mexicana y ampliar la prosperidad compartida.

La llegada del diplomático ocurre en un momento de definición para la relación económica bilateral. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo que el tratado seguirá vigente al menos 10 años más, aun si ese 1 de julio no se acuerda una prórroga hasta 2036, porque el mecanismo de revisión contempla su continuidad bajo evaluaciones periódicas.

La revisión del T-MEC arranca el 1 de julio con dos rutas sobre la mesa

Las dos rutas en discusión para el T-MEC son extenderlo 16 años con revisión intermedia o mantenerlo 10 años con revisiones anuales. (Infoabe-Itzallana)
Las dos rutas en discusión para el T-MEC son extenderlo 16 años con revisión intermedia o mantenerlo 10 años con revisiones anuales. (Infoabe-Itzallana)

El nuevo representante mexicano llegó a Washington el pasado 23 de junio con una agenda centrada en la protección de la comunidad mexicana, la negociación del tratado y la construcción de acuerdos bilaterales. Su arribo se da apenas días antes del inicio formal de la revisión del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ebrard informó que el próximo 1 de julio habrá una reunión virtual con el embajador Greer y, por primera vez, con la representación canadiense para iniciar ese proceso. En ese encuentro, cada país entregará el documento que fijará su posición.

Las dos rutas en discusión son extender el tratado por 16 años con una revisión intermedia o mantenerlo por 10 años con revisiones anuales. El secretario adelantó que el escenario con Estados Unidos podría empujar la segunda opción por el rechazo que han mostrado Donald Trump y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer a la renovación.

Ese punto responde a la pregunta central sobre el futuro del acuerdo: la revisión no implica su cancelación automática. De acuerdo con Ebrard, el tratado puede seguir operando aunque no exista de inmediato un acuerdo para ampliar su vigencia hasta 2036.

El funcionario agregó que cerca del 85% del intercambio comercial entre México y Estados Unidos se mantiene sin aranceles. Esa es una de las condiciones que el gobierno mexicano busca preservar frente a un entorno comercial más proteccionista.

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