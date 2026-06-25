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Austin MacPhee, uno de los mejores preparadores de jugadas de pelota quieta y el hombre del que Colombia debe cuidarse ante Portugal

El escocés fue clave en el título de la Europa League de Aston Villa en la temporada 2025/2026

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Austin MacPhee - Portugal - Colombia
En partidos parejos, la pelota quieta toma una relevancia mayor - crédito Visuales IA

Tras derrotar a Uzbekistán y a la República Democrática del Congo en las primeras dos fechas, la Selección Colombia definirá el grupo K ante Portugal el 27 de junio en Miami.

Debido a que la nación europea igualó 1-1 ante RD Congo en el primer partido de la fase de grupos, la Tricolor podrá avanzar como líder del cuadrangular con un empate, mientras que los dirigidos por Roberto Martínez están obligados a ganar.

Entre las claves del encuentro está el poder defensivo que deberá demostrar Colombia para disminuir el peligro que representa jugar ante Portugal, uno de los favoritos a quedarse con el título mundial en la previa.

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A nombres como el de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Félix y Pedro Neto, que lideran el ataque de Portugal, Colombia debe sumar una preocupación en el trabajo del escocés Austin MacPhee, que se encarga de trabajar la pelota quieta de los lusos.

Portugal anotó dos goles en pelota quieta en su último partido - crédito Reuters
Portugal anotó dos goles en pelota quieta en su último partido - crédito Reuters

Austin MacPhee, el campeón de la Europa League que trabaja las jugadas preparadas en Portugal

Para entender la importancia que tiene la pelota quieta para Portugal, cabe recordar que dos de los cinco goles que anotó ante Uzbekistán llegaron a través de tiros libres o tiros de esquina.

Además, una de las jugadas más llamativas de la segunda fecha fue protagonizada por Bruno Fernándes y Cristiano Ronaldo, que ejecutaron una jugada preparada por MacPhee que le dio la vuelta al mundo.

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Luego de los dos goles en pelota quieta que concretó Portugal, Roberto Martínez, entrenador de los lusos, felicitó públicamente a MacPhee, que es el hombre de confianza de Unai Emery en Aston Villa.

El escocés es el asistente de Roberto Martínez en Portugal - crédito Reuters
El escocés es el asistente de Roberto Martínez en Portugal - crédito Reuters

El perfil de MacPhee

Austin MacPhee es un entrenador escocés ampliamente reconocido por su especialización en el diseño y la preparación de jugadas de pelota quieta, un aspecto que ha revolucionado en los equipos donde ha trabajado. Su formación académica en psicología e inglés y su experiencia internacional como futbolista en Escocia, Estados Unidos, Rumania y Japón han contribuido a una visión analítica y creativa del fútbol.

Tras retirarse como jugador, MacPhee enfocó su carrera en el desarrollo técnico y estratégico, fundando un club de fútbol juvenil en Escocia y trabajando en staff técnicos de clubes y selecciones nacionales.

En el ámbito profesional, ha ocupado roles clave en clubes europeos y selecciones, adquiriendo notoriedad como el responsable de las jugadas a balón parado en equipos de la Premier League inglesa y en selecciones nacionales.

El escocés ha hablado sobre el análisis detallado de los rivales y la identificación de patrones de movimiento que realiza para diseñar esquemas que maximizan la eficacia tanto en ofensiva como en defensiva. MacPhee ha implementado rutinas innovadoras que han resultado en goles decisivos y una mejora considerable en el rendimiento de las jugadas estáticas.

MacPhee es el preparador de pelota quieta de Aston Villa de Inglaterra - crédito Reuters
MacPhee es el preparador de pelota quieta de Aston Villa de Inglaterra - crédito Reuters

Así formarían Colombia y Portugal en Miami

Debido a que el objetivo de ambos equipos es terminar como líderes del grupo, se espera que Colombia y Portugal pongan a sus mejores jugadores desde el arranque el 27 de junio.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, repetiría el once inicial que presentó ante la República Democrática del Congo, con Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en defensa; Gustavo Puerta y Jefferson Lerma en la contención; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz como ofensivos y Luis Suárez en el ataque.

Por su parte, Roberto Martínez tendría la duda de volver a tener a Bernardo Silva como inicialista, recordando que ante Uzbekistán la nómina titular fue con Diogo Costa como guardameta; línea defensiva que conformó con Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernandes en el medio campo y Joao Félix, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo en el frente ofensivo.

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