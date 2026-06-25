Colombia

Fuerzas Militares de Colombia tienen listas sus capacidades para atender la emergencia en Venezuela: disponen de aeronaves, pelotones y ayuda humanitaria

El país vecino sufrió dos fuertes terremotos que ya dejan un saldo de 188 muertos, más de 1.500 heridos y 157 desaparecidos

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Se declaró Estado de Emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el territorio - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
Se declaró Estado de Emergencia en Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el territorio - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El 24 de junio de 2026, se registraron dos fuertes terremotos en Venezuela, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. El panorama del país es devastador: se han contabilizado 188 muertos, más de 1.500 personas heridas y 157 ciudadanos desaparecidos.

Debido a la grave situación que se vive en el vecino país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que se decretó Estado de Emergencia en todo el territorio nacional. “Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas. De igual manera, queremos pedir la mayor colaboración de la población”, indicó la mandataria encargada en una rueda de prensa.

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Los países del mundo expresaron su solidaridad con la población venezolana ante la tragedia y están movilizando tropas y ayuda humanitaria para contribuir en el proceso de atención de la situación. Entre las naciones que anunciaron su respaldo está Colombia. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó sobre las acciones que está adelantando la fuerza pública colombiana para hacer frente a la emergencia en Venezuela.

Ya se reportan 188 muertos tras los terremotos que se presentaron en Venezuela - crédito Europa Press
Ya se reportan 188 muertos tras los terremotos que se presentaron en Venezuela - crédito Europa Press

De acuerdo con el uniformado, las Fuerzas Militares, en cabeza del Ministerio de Defensa, mantienen el alistamiento de sus capacidades para apoyar las labores de asistencia y búsqueda que se están adelantando en el país. Indicó que la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispone de dos aeronaves Hércules C-130, por medio de las cuales se movilizará el equipo Usar-COL 1 y se transportarán 12 toneladas de ayuda humanitaria.

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El equipo de uniformados que ayudará a atender la emergencia en el país vecino estará integrado por un suboficial del Ejército Nacional, tres infantes de Marina, un oficial médico veterinario y tres caninos de la Armada de Colombia.

El Ejército mantiene disponible 1 pelotón USAR-COL especializado en búsqueda y rescate urbano, 1 helicóptero y 1 pelotón de Acción Integral de @Ejercito_CAAID para fortalecer la respuesta si la situación lo requiere. Los soldados de tierra, mar, aire y río siempre dispuestos a apoyar a quienes lo necesitan”, precisó el comandante general de las Fuerzas Militares.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó sobre las acciones que están implementando para ayudar a la población de Venezuela, que sufrió dos devastadores terremotos - crédito @COMANDANTE_FFMM/X
El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, informó sobre las acciones que están implementando para ayudar a la población de Venezuela, que sufrió dos devastadores terremotos - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado en el que informó que, por instrucción del Gobierno del presidente Gustavo Petro, con ayuda de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se dispuso de la capacidad institucional disponible para contribuir a la atención de la emergencia en Venezuela a través de asistencia humanitaria.

Esto incluye el eventual envío de equipos especializados de búsqueda y rescate, en caso de que las autoridades venezolanas indiquen que se requiere de su respaldo.

Asimismo, indicó que, hasta el momento, no se han recibido reportes de connacionales en Venezuela que hayan resultado afectados por los terremotos o que necesiten de asistencia consular. La Cancillería tampoco ha sido notificada sobre afectaciones a la población colombiana que está privada de la libertad en suelo venezolano.

Cancillería de Colombia - crédito Cancillería de Colombia
Cancillería de Colombia informó sobre la disposición de capacidades para ayudar en la atención de la emergencia en Venezuela - crédito Cancillería de Colombia

“La Embajada de Colombia en Venezuela y los consulados en el país mantienen un monitoreo permanente de la situación. Todo el personal diplomático y administrativo se encuentra a salvo y permanece atento para brindar orientación y asistencia a los connacionales que puedan requerirla. La Cancillería continuará siguiendo de cerca la evolución de esta emergencia y mantendrá una coordinación permanente con las autoridades venezolanas para contribuir a las labores de respuesta y atención humanitaria”, detalló.

La Alcaldía de Bogotá, por su parte, inició labores de asistencia humanitaria. Junto con la Cruz Roja Colombiana, estableció canales oficiales para recibir donaciones por parte de la ciudadanía:

  • Cuenta Corriente en Banco Davivienda: 0560455069996490
  • Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana NIT: 899999025-3

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