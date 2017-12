Allí mi fiebre se disparó hasta llegar a los 40 grados. Las enfermeras me pusieron tres mantas calientes sobre mí y me dejaron descansar. Sentía el dolor en mi espalda. Me sentía tan mal como en el parto, y me retorcía en la cama. Una hora más tarde, me sometieron a terapia intravenosa y una enfermera vino a controlar mis signos vitales. Hubo un fuerte pitido y una ráfaga, y la enfermera se apresuró a ponerme una máscara de oxígeno. Mi pulso era de 210. Fue entonces, tumbada en la cama del hospital, que pensé en que podría morir.