"Existen dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. La fibra insoluble es simplemente una masa, por lo que te llena físicamente. Mientras que la soluble tiene un bajo índice glucémico, es decir, su nivel de azúcar no es muy alto. Se digiere lentamente, no te sientes lleno y al cabo de treinta minutos no vuelves a tener hambre. Te mantiene saciado", relata Brie Turner-McGrievy, nutricionista de la Universidad de Carolina del Sur.