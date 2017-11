Los consumidores parece que no consumen suficiente proteína. A menudo recurren a ella porque han evitado los carbohidratos y también la asocian con un aumento de la masa muscular. Mientras que muchos nutricionistas dicen que comer extra generalmente es inofensivo, si es parte de una dieta balanceada y no proviene de fuentes animales, pequeños incrementos pueden ayudar a controlar el peso aumentando la sensación de saciedad. Otros no están convencidos y citan la falta de tiempo a largo plazo en dietas altas en proteínas.