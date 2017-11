Latney había leído un artículo en el Journal of Avian Medicine and Surgery que narraba una de las pocas historia de éxito: se trataba de un guacamayo que vivió dos años y medio después de la amputación de una pierna (el animal murió por un problema no relacionado con esa condición médica). Así que Latney sabía que sobrevivir a esa adversidad era ciertamente posible, aunque la habilidad de un pájaro grande para prosperar con tal desventaja era incierta. Y si los casos de aves grandes que viven con una pierna son escasos, los ejemplos de su adaptación con éxito a una prótesis son aún más raros.