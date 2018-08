Muchos estudios han tratado de analizar la relación entre la dieta y el acné, dice Ferris, pero no se ha llegado a una conclusión. Un estudio relacionó el acné con la leche descremada, mientras que otros lo relacionaron con comer demasiados alimentos azucarados. Robinson dice que algunas personas se dan cuenta de que les sale más acné quístico cuando comen gluten o productos lácteos, aunque no necesariamente sean intolerantes al gluten o a los lácteos. En última instancia, los expertos dicen que la dieta no tiene nada que ver con el acné en la gran mayoría de las personas.