Estoy acusada del homicidio de mi ex esposo, pero de eso no me gusta hablar. El día que me detuvieron me encontraba en casa, mis hijos en la alberca y yo en la cocina haciéndoles gelatina. El de cinco años fue a decirme que en el patio había unas personas. Abrí la puerta y diez policías me apuntaron con sus armas. Nunca había estado en una cárcel, solamente las conocí por las películas y las series de televisión. Pensaba que abusarían sexualmente de mí, eso me daba terror, estrés y se me comenzó a caer el cabello. Cuando me dieron mi condena de 27 años, de los cuales ya cumplí 10, me paralicé físicamente por la depresión. Entré en una especie de burbuja que era el vientre de mi mamá, había vuelto a ella a través de una vagina de concreto. Ese tipo de cosas las alucino por la situación en que me encuentro. Uno jamás se acostumbra a estar en una jaula, no es parte de la naturaleza del ser humano, no somos zapatos que pueden ser acomodados en una caja y olvidarse adentro del ropero.