De repente veo a un niño pequeño que pide la suya y sin hacer aspavientos, se toma una selfie, se la come de una mordida y se ríe. Eso me llena de confianza. Tomo aire y esta vez, ya envalentonado por la actitud despreocupada del chamaco (o quizá para no ser humillado por él), tomo mi celular y hasta me grabo en video para que quede testimonio de la hazaña. Me la como en un par de mordidas y me doy cuenta de que no era para tanto: en realidad hasta sabrosa supo, porque la cobertura y el chocolate dulce ayudaron bastante.